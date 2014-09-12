调查：美联储从明年第二季开始升息的机率为55%

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透华盛顿9月11日 - 路透调查显示，在经济成长增强以及通胀压力上升的背景之下，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在明年第二季收紧货币政策。
受访分析师认为，美联储有55%的机率在明年4-6月季度调高指标隔夜拆款利率，使之离开0-0.25%区间。
这也是路透访问约70位分析师的预估中值，大多数受访者把焦点放在明年6月的政策会议。
本项调查显示，有更多分析师押注美联储政策行动的时间可能早于先前所预计，这和路透上周五公布的大型债券交易商调查结果类似。
“经济在好转，就业增长相当强劲，”渣打银行美国分析师Thomas Costerg说。“主要风险是美联储提早动作，但步伐会较慢。”
调查显示，分析师认为美联储明年第三季收紧货币政策的机率增至75%、明年第四季升息机率为90%。
多数分析师说，美国经济已进入可持续的稳步成长阶段，特别是就业增长相当有力，应可带动失业率降至让美联储安心的水平。
调查预估今年国内生产总值(GDP)料扩张2.1%，明年加速至成长3.0%。随着经济活动动能增强，物价压力料将升温，提升通胀在明年升逾美联储的2%目标。
预估核心物价通胀将迅速上扬，在今年第四季达到美联储通胀目标，之后将小幅高于目标。
预估明年的核心消费者物价指数(CPI)平均为成长2.1%、2016年为2.2%。美联储所追踪的一项指标一直略低于这项CPI，不过分析师预计那项指标也会升向目标。
“经济走强将温和推升通胀压力，”Moody's Analytics分析师Scott Hoyt说。“我们认为大多数通胀指标明年可能接近或略高于2%。”(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
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