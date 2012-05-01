美联储官员称还不宜退出零利率政策

路透洛杉矶4月30日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示,美联储不应再放宽政策,但现在还不是开始提高利率的时候.费希尔以其对通胀的强硬观点而闻名.

"我认为我们还没有做好退出的准备,"费希尔对路透说."我们还得观察今年的进展."

费希尔重申,他认为美联储不应延长卖短买长(扭转操作,twist operation)计划.他参加了密尔肯研究院(Milken Institute)全球会议中有关美国就业的小组会,在离开会场时向路透作出此番表示.

一旦扭转操作计划於6月结束,利率可能上涨或下降,这取决於美国经济相对於预期和其他全球经济体的表现.

费希尔说,在美联储停止购买债券前,资金成本将被扭曲,国会几乎没有动机来降低赤字或国家债务.

"我个人观点是,美联储给国会不对财政政策采取行动提供了藉口".费希尔指出,"我认为,基於现有数据,美联储无需采取进一步宽松措施,除非的确有令人恐惧的事情发生."

费希尔今年在美联储政策决定委员会没有投票权.(完)

--编译 李婷仪/肖群英;审校 徐文焰

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