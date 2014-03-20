《SAFT专栏》提早升息？要么是美联储变强硬 要么是叶伦辞不达意

纽交所内的显示屏上正在播放美联储主席叶伦举行的新闻发布会，摄于2014年3月19日。 REUTERS/Brendan McDermid

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 石冠兰/张涛

路透3月19日 - 美国联邦储备委员会(FED)告诉我们，除了利率将提早上调以外，经济面并没有什么太大的变化。

这要不是美联储的态度愈发强硬，就是叶伦在首度以主席身份召开的联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会上沟通有问题。

今天的FOMC声明在美联储经济展望上并无多大改变。就业前景仍略见乐观，但今年国内生产总值(GDP)的预估则稍微下调。除此之外，FOMC认为经济现况与他们在12月时所描述的状况并没有多大区别。只是略有放缓。此外，相比12月时的经济展望，FOMC显然不认为经济情况会有多大的差别。

情况看来比1月稍微疲弱一点，但恶劣天气掩盖了真实状况。

“你必须把这份声明解读为规避风险，”花旗集团策略师Steven Englander在一份给客户的报告中称。

“除了从冬季恶劣天气展开极为短期的反弹之外，对供给面预估更为疲软，而非强劲，但利率预估却在走高。”

根据美联储自身的预估，未来联邦基金利率将高于他们12月时的预测。FOMC委员对于2015年底利率预估的中值为1%，12月时预估则为0.75%。2016年底利率预估中值为2.25%，较12月时的预估高50个基点。

如果你问我的话，我认为经济以同样低的速度增强，但利率更快上扬，实际上就是收紧货币环境。

或许更重要的是，叶伦在新闻发布会上指出，在购债结束及量化宽松退场之后六个月，利率可望上扬。这使得首次升息时间点落在明年前几个月内，比市场的预计要快。

叶伦指出，“这要视(就业市场的)具体情况而定”，她还指出如果通胀维持低位，美联储可能会按兵不动。

不过，核心预期仍然是在经济复苏没有多大进展时，就会上调利率。

这对于金融市场而言简直是糟透了，卖压将应声出笼。

**是否真心变强硬**

还有一件事也很有意思，叶伦在就任美联储主席以来召开的首次记者会上，声称我们应该更关注会议声明，而不是实际的数据与经济预测。本次会议声明有877个单词，创下了纪录。

任何一名律师都会告诉你，书面措辞的涵义并不绝对精确。美联储会议声明似乎一直在追求这种模糊效果，而且通常如其所愿。

如果还是这种情形，则放弃6.5%的失业率门槛，也凸显他们想给自己创造回旋余地。

我认为有两种可能：

1、美联储确实变得更加强硬，但其实并不想那么露骨表现出来

2、之所以给人造成利率将更快上升的印象，其实是沟通上出了一点儿问题

叶伦说，有些美联储官员“指出经济的潜在成长速度至少在一段时期内可能处于较低水平”。这话耐人寻味。

如果经济的潜在成长速度较低，那么维持低利率不但没有太大意义，而且还可能扭曲市场与经济。这是提早升息的一个理由，等于说低利率的作用已经发挥殆尽。

美联储似乎也想实现利率正常化，但预期正常化的利率水平将低于以往，这是从另一个角度承认潜在经济成长速度下降。那是缺乏活力的经济，对于风险资产来说是个灾难。

另一方面，美联储可能环顾金融市场纷纷下跌的景象，重新考虑政策立场。这种情况太常见了。叶伦对升息时间表的描述过于具体，可能只是犯了一个初级错误，也许心里已在想着如何补救。

未来一周左右，美联储官员很有可能放出稍微温和一些的风声，淡化给人留下的强硬印象。

如果他们不这么做，那么市场通常在美联储会议前后上涨的情形，可能就一去不复返了。(完)

(译文审校 龚芳)

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