美联储高层官员称不急于加息 需视经济表现而定

路透圣路易斯/迈阿密4月2日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)两位高层决策官员周三表示，联储现时不急于加息，要看到美国经济改善才会加息。

圣路易斯联储总裁布拉德和亚特兰大联储总裁洛克哈特这番言论虽然不是什么新鲜观点，但也确实强化了这种看法，即宽松货币政策仍将保持一段时间，虽然市场对收紧政策时程的臆测升温。

布拉德在圣路易斯联储对记者表示，美联储距离首次升息“仍有相当长的一段时间”。他上周对路透表示，明年第一季应会加息，这是美联储16位决策者中最为强硬的预期。

洛克哈特表示，美国经济增速要达到3%左右才可在明年下半年加息。洛克哈特和布拉德今年在美联储政策决定时都没有投票权，但会参加政策讨论。

洛克哈特在迈阿密表示，他认为从本季度开始，经济增幅就能达到上述水平。他指出，经济成长加速将有助于部分临时工的工作时间延长，并激励更多失业的人重新开始找工作。

洛克哈特和布拉德均重申，第一季经济增长疲弱的迹象可能只是暂时情况，因为这是由于冬季严寒所导致的。布拉德还警告称，要厘清天气因素对经济增长的影响程度，要花费“几个月”的时间。

美联储刚刚开始有史以来最为棘手的政策逆转行动，于1月开始缩减大规模的购债行动。该计划最晚将于12月到期。

联储在上个月曾表示，在结束购债和开始升息之间还将有“很长一段时间”。不过此后美联储主席叶伦还补充道，这个时期有六个月左右；此言一出，立即引发市场抛售，并促使期货交易商预期明年6月将会升息。

美联储还表示，从较长时期来看，即便失业率和通胀率均已达到央行的目标水平，也将继续维持较低的联邦基金利率目标。

当被问及美联储政策声明中的这部分内容时，布拉德称“实际利率看起来较低，且看似将继续保持在低位”。

洛克哈特指出，经济加快增长应是决定美联储升息的关键变量。

“如果这一进展没能实现，那么比我的预期更晚升息可能比较妥当，”他说。(完)

(编译 李爽/徐文焰；审校 龚芳/孙茉莉/张荻)

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