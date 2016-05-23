专访：美联储谈论升息 对美国加拿大均为好消息--加财长

路透日本仙台5月20日 - 加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)周五表示，近期美国联邦储备委员会(美联储)多位官员谈论利率可能很快上调，这让人感到高兴，因为暗示美国经济正在改善。

摩尔诺在日本仙台出席七国集团(G7)财经领导人会议时接受路透采访表示，良性的美国经济当然有利于加拿大这个邻国，因为彼此贸易关系紧密。

他表示，如果下月英国公投决定离开欧盟，加拿大当然会担心由此引发的动荡，但尚未讨论应对这一情况的具体措施。

他是在为期两天的G7财经领导人会议召开第一天后说这番话的。

外界担心G7会议上拿不出一套协同计划来应对全球经济在一段时期内放缓以及通胀回落问题。

“美国是我们最大的贸易伙伴，与我们的贸易规模远远超过其它经济体，如果他们正在考虑升息，那只能说明他们的经济非常不错，”摩尔诺说。(完)