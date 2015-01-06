美联储2015年或不会加息--葛罗斯

路透纽约1月5日 - 颇受关注的知名债券投资人葛罗斯周一表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)今年或发现加息进程中面临挑战，因全球经济成长仍低迷，且通胀依然乏力。

“由于美元上涨和油价下滑，即便到2015年很晚的时候，恐怕也难以见到美联储调高短期利率，”葛罗斯在骏利资产管理集团网上公布的投资观点汇总中这样说道。他目前管理着骏利全球无约束债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)。

葛罗斯说，由于全球经济形势艰难，“美联储作为掌管全球储备货币的主要央行，难以将利率调高至历史水平”。

葛罗斯指出，这可能让美联储主要利率被限制在1-2%左右，指标10年期美国公债收益率US10YT=RR也无法远离“看起来荒谬”的当前水准。

指标10年期公债收益率周一尾盘报2.0285%。

“几乎所有发达国家的利率仍将在零水准附近，”葛罗斯补充称。

去年9月，葛罗斯从他联合创立的太平洋投资管理公司(PIMCO)辞职，跳槽到规模较小的竞争对手骏利资产(JNS.N)，震惊了整个市场。

由于在固定收益领域数十年来的出色业绩，葛罗斯被称为“债券之王”，他的言行被广为关注。

葛罗斯周一给全球经济增长敲响了警钟。

“除了美国之外，其他发达国家和许多新兴市场国家的增长前景都不尽人意，”他说。

“因此，不要期待经济增长能成为2015年的灵丹妙药。”

他说，由于潜在的波动，“投资者应当灵活，多考虑流动性更好的证券。可以从期限较短的固定收益资产开始。”

根据投资研究机构晨星(Morningstar)的数据，自葛罗斯10月开始执掌Janus Global Unconstrained Bond Fund (JUCAX.O)后，该基金在11月吸引了大约7.7亿美元资金，管理资产总额超过12亿美元。

美联储官员上个月暗示，2015年可能会升息。

但葛罗斯周一暗示，2015年市场要上涨，需要“货币政策的刺激”。但他又说，宽松政策激发的多数涨势可能已经出现。

“为几乎所有资产类别的低收益做好准备吧，”葛罗斯说。(完)

(编译 李爽/李春喜 审校 郑茵/徐文焰)

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