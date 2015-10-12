美联储官员对升息时间看法分歧 委员布雷纳德敦促谨慎

路透华盛顿/芝加哥10月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)委员布雷纳德周一称，美联储应暂缓升息，等到确认全球经济放缓、中国问题以及其他国际风险不会令美国复苏偏离方向。这是目前对谨慎调整利率政策的最强烈辩护之一。

“我认为经济前景的风险偏向下档。下行风险成为继续小心维护美国经济复苏的强有力理由，反对过早撤走对复苏活力至关重要的支持，”布雷纳德称，目前只适合“观望等待”，不适合升息。

面对被布雷纳德所谓“通缩”的全球趋势，美联储官员在考虑是升息还是推后之际，布雷纳德及其他决策者的评论显示出，在美联储10月和12月会议之前会有激烈争论。

与布雷纳德讲话形成对比的是，两名观点通常相反的决策者周一都暗示，只要经济数据不令人失望，他们可能支持12月升息，而且认为升息开始后步伐会缓慢。美联储副主席费舍尔周日也表示，预期2015年升息。

交易商们认为，美联储12月加息的可能性为四成左右，1月升息的机率亦然。交易商预计10月加息机率不到10%，但中间派的亚特兰大联储总裁洛克哈特，及更偏鸽派的芝加哥联储备总裁埃文斯甚至不排除10月加息的可能性。

“我认为10月会议是有可能的，显然10月会议前出炉的数据可能就够了，”洛克哈特在佛罗里达州奥兰多表示。

埃文斯在芝加哥则指出，尽管对他而言，等到2016年中期再加息是“最好选择，”但提早升息也未必损及他对经济的预估。

他在演说后对记者表示，升息时机“有弹性空间”，与他个人视为最理想的状况相比，他认为经济甚至可承受略更快的升息步伐。

美联储下次会议将于10月27-28日召开。(完)