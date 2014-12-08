综述：美联储暗示目前将会保留利率指引

路透12月8日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)目前仍将保持对维持近零利率“相当长一段时间”的承诺，联储将对十年来首次升息采取缓慢且稳定的策略。

美联储下周开会时将会讨论该承诺。非农就业数据强劲，使那些希望去除这项承诺的联储官员更有理由这么做。

但其他人会认为该承诺会保留一段时间，即便联储官员放弃该承诺之时，他们也肯定会让金融市场确信离加息还有一段时间。

旧金山联储总裁威廉姆斯周一对Market News International称，“我认为‘相当长一段时间’是形容适宜升息时间的最恰当的措辞”，并称到明年中开始升息是“合理猜测”。

和威廉姆斯同为政策中间派的亚特兰大联储总裁洛克哈特也同意。他周一在亚特兰大一场演说中说，“以我而言，我并不急于舍弃这个措辞。”

10月时，美联储重申这项承诺，但也在其政策声明稿表示，如果经济数据强劲，升息时间可能就会提早；如果数据欠佳将推迟升息。

摩根大通分析师Michael Feroli上月在研究报告中称，美联储维持这个措词是合理的，“其已加上经济进步较快将提早升息、进步较慢则较晚升息的用词，所以现在的这句话已属‘中性’。”

然而，一些分析师却认为这个措辞很有可能在下周就被摒弃。高盛的Jan Hatzius说，如果等到1月美联储会议的话那就太“笨拙”了，因为以目前的安排来看，美联储主席叶伦届时并没有安排举行新闻发布会。叶伦下周将对记者发表谈话。

一旦这个措辞被舍弃，从政策制定会议的历史来看，这暗示联储将透过一连串渐进式的言辞来引导投资者至最终的升息，以避免市场过于动荡。

比如，通过承诺“耐心”等待加息取代“相当长时间”的字眼，可能有助于市场习惯逐步收紧政策的想法。

这恰是美联储2003年末接近加息周期时的做法。

那年12月，美联储称其不再认为通胀率下降是主要风险，而是认为通胀面临的风险均衡，藉此暗示接近收紧货币政策。

在接下来的那次会议上，美联储弃用了“相当长时间”的承诺，称其可能对撤出刺激保持“耐心”，直到5月才转而称加息可能将“慎重有序”。紧接着在6月的会议上，美联储加息25个基点。

根据这样的经验来看，若下周放弃当前的承诺，可能表明最早在明年4月行动，不过一些官员们可能不愿意这么早行动，他们之前再三表示加息时点会在2015年中期。

利率期货交易员目前预期首次加息会在2015年6月。(完)

(编译 张荻/李婷仪/李爽 审校 杜明霞)

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