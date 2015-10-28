综述：年内升息理由备受投资者质疑 美联储本周料将按兵不动

2015年9月16日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿10月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储)周三料将维持利率不变，同时可能要大费功夫，才能让投资人相信，在面临美国及全球经济不利因素下，美联储仍可以在年底前收紧货币政策。

美联储已有约10年时间未曾升息，金融市场认为本周会议升息的机率几乎为零。美联储周三将结束两天政策会议，预定1800GMT公布利率决定。

美国及全球经济的一连串低迷数据，令美联储主席与其他决策官员之间的公开意见冲突益发升高，引发外界揣测，美联储将等到2016年才会开始升息。

46名接受路透调查的经济分析师一致预期美联储周三将按兵不动，联邦基金利率0-0.25%，美联储在2008年降息至这个水准，以协助美国经济从严重衰退中复苏。

略多于半数的分析师预测12月升息。目前金融市场行情反映12月升息机率仅30%，3月升息机率54%。

美联储想要释出升息即将到来的讯号，将有困难，一部分是因为叶伦并未安排在本次会议结束后举行记者会。叶伦曾表示，今年升息将是“适当的”。

美联储有可能利用政策声明，暗示它对全球经济成长的担忧有所减轻，这可为收紧政策铺路。但近期的美国经济数据表现，令外界怀疑美国经济力道，要让央行官员见到足够支持放心升息的新数据，可能还要好几个星期。

这也就是说，美联储周三的声明有可能类似于9月的会议声明。但美国9月就业报告欠佳，非农就业岗位仅增加14.2万个，令人怀疑就业复苏的持续性，也削弱了升息的理由。

“选择反对阻力较小的作法，不要做出大幅变动，然后再看数据表现如何，这样做对美联储比较有利，”摩根大通经济分析师Michael Feroli指出。

**‘反对今年升息派’**

多数美联储决策官员已表示，他们预期在2015年升息，但有两人在这个月与叶伦唱反调，质疑她认为就业市场紧俏将推升通胀及导致经济过热的看法。

美联储理事布雷纳德及塔鲁洛都主张小心为上，认为海外经济成长放缓有可能拖累美国经济强度，使通胀率持续过低。加上芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯的一票，等于在联邦公开市场委员会(FOMC)有三名成员属于“反对今年升息派”。

更麻烦的是，从欧元区到中国，许多主要央行正在放松政策，令美元持续面临升值压力，而这损及美国出口业，也压抑美国通胀。

如此一来，叶伦引导美联储走向以及在FOMC寻求达成一致意见的工作，也变得更加复杂。

叶伦执掌美联储还不到两年，这段时间美联储在明确沟通方面进展不顺，这提高了投资人对政策变动感到过度惊讶的风险，可能导致金融市场震荡，进一步打击全球经济。这也提高了美联储内部看法分歧及沟通失误加剧的风险，可能影响到升息开始时机的安排。

美国10月就业数据公布后，叶伦12月的公开活动行程也将公布，分析师预测，12月15-16日的今年最后一次会议是否会升息，叶伦的行程有可能会提供更多线索。

“我们预计会议声明的变动极小...同时将在这次会议之后的演说及专访中以口头传达‘没错，12月仍有可能升息，’”巴克莱美国首席经济分析师Michael Gapen指出。(完)