分析：美联储暗示将缓慢且谨慎地升息 给予投资者推高股债市的理由

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透3月18日 - 倘若恐慌的相反是欢乐的舞蹈，那么这就是股债市周三的写照；此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)发表声明，看来不太可能如投资人先前所预期般积极升息。
虽然美联储在声明中对于升息弃用“耐心”一词，但却调降经济成长预估且预测未来升息步伐较缓。这推动股债市双双上扬，因为投资者认为这呈现“金发经济”(Goldilocks)的特质，即经济既不过热，也不过冷。
美联储的立场与短期利率期货交易商更加接近，后者长期以来一直怀疑美联储会企图最早在6月会议上升息。联储的立场也吻合知名投资人Bridgewater Associates的Ray Dalio及DoubleLine Capital的冈德拉克(Jeffrey Gundlach)近期的言论，此前两人都敦促美联储谨慎行动。
“美联储与市场一直有些脱节，现在美联储向市场靠拢了一点，”U.S. Global Investors研究主管John Derrick称，“这改变了人们对美联储未来行动轨道和步伐的预期。”
美联储公布政策声明后，标准普尔500指数较公布前上涨1.5%，美国公债价格亦走高。10年期公债收益率(殖利率)降至近三周低点，两年期公债收益率则创下六年来最大单日跌幅；外界认为，两年期公债收益率对于市场对联储政策变动的预期最为敏感。
上述市场反应与2013年的“缩减量化宽松恐慌”形成鲜明对比。当时的联储主席伯南克暗示，美联储对逐步缩减货币政策支持的态度更加开放，令市场倍感意外，并在市场中掀起惊涛骇浪。
目前看来，美联储作出任何撤除货币政策支持决定的时间，都将比原先的预期推迟。CME FedWatch数据显示，交易商现在预计10月升息的机率为58%，9月采取行动的可能性已经从会议前的61%降至38%。
根据美联储周三发布的预估，央行对2015年底时联邦基金利率水平的预估中值为0.625%，低于去年12月时的1.125%。联储对于美国经济增长的预估亦下调。
债券与股票未来的走向仍存在变数。
期货市场仓位状况显示，交易商已大举增持长期公债空仓，但非商业交易商则持有两年期和五年期公债期货的净多仓，也就是预期短期利率将会走低。
然而近期利率上扬的预期，意谓着许多策略师已暗示短期利率将会上升，而非下滑，因此使得长短券之间的利差缩减，曲线呈现“趋平”。
这或许现在还不会发生，一些策略师推敲美联储的声明内容。在就业成长一直是近来美国经济比较强劲的一面之际，声明稿称需要看到更多劳动市场改善的迹象，之后才会升息。
“真正意义重大的是，他们调降了经济评估，这意谓着利率将更长期处于低位。而当他们开始升息时，将会采取相当慢的速度，”D.A. Davidson固定收益交易员Mary Ann Hurley表示。
股市投资者对美联储的行动做出正面的反应，但一些人旋即认为，美联储的宽松政策或许不足以推动额外的买盘。
在美联储发布声明后，涨幅居前的是公共事用和电讯股等对利率敏感的类股。比起经济再度成长的预期，这类股票对利率变动更有反应。能源股则因油价上涨而走升。
由于对企业的获利预期下降，加上美元升值使得近几周对企业获利的预期每况愈下，市场已经担忧估值的问题了。(完)
(编译 许娜/徐文焰/戴素萍 审校 龚芳/张若琪/李婷仪)
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