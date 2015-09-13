一周焦点：美联储将成为重头戏 其他数据和利率决定靠边站

路透法兰克福9月13日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)将成为未来一周市场焦点，削弱投资人对中国工业生产数据、欧元区通胀报告、以及日本和瑞士利率决定的注意。

猜测美联储周四是会决定升息，还是选择晚些时候再行动、比如到12月再说，这纯粹是做无用功，因为就算是利率决策者自己似乎也仍在摇摆不定，很可能要到最后一刻才能下定决心。

美国失业率意外降至5.1%，加之第二季国内生产总值(GDP)环比年率上修至增长3.7%，这些表现都支持美联储升息，而且同时就业市场收紧，产能利用率也处于全球金融危机以来的最佳水平。

然而，利率期货市场显示的升息机率仅有24%，由于新兴市场、特别是中国仍未摆脱困境，通胀依然温和，而且一些知名人士也反对升息，其中包括美国前财长萨默斯。

“我认为，(联邦公开市场)委员会也感到困惑，因此他们要等到最后一刻才会作出决定，”德意志银行首席国际分析师Torsten Sloek表示。

“这种方式的代价就是无法控制市场预期，但他们或许认为，比起在(利率决策)成员还没有达成共识的时候，就急于在会前发出强烈信号，这样的代价还是比较小的，”Sloek指出。

中国经济放缓可能是美联储担忧的关键问题。中国8月进口同比下滑14%，为连续第10个月减少，而8月工业生产者出厂价格(PPI)同比亦下降近6%，无法为美联储升息提供理由。

尽管中国官方对经济形势的最新定调是“形有波动，势仍看好”，但8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力 。

中国国家统计局周日公布，8月工业增加值同比增长6.1%，低于路透调查预估中值6.4%，不过高于7月的6.0%增幅。

外界担心中国经济硬着陆、通缩前景以及当局砸下数以十亿计美元维护人民币汇率稳定，增强了中国政府进一步降息和人民币继续贬值的可能，或令市场继续震荡。

欧洲方面的重头戏将是周三发布的欧元区9月通胀数据。该数据或将为欧洲央行扩充量化宽松政策提供新的依据。

欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)年率预计持平于0.2%，远低于欧洲央行略低于2%的目标水准；央行总裁德拉吉已警告称，商品价格下挫与新兴市场增长趋疲，或将令欧元区再次滑入通缩。

通胀率远低于目标和修改量化宽松计划，只是全球主要央行面对的一大堆头疼问题中的最新两个。

“央行官员的公信力是否正在下降？我们的初步调查结果显示，68%的受访投资者认同这一看法，”苏格兰皇家银行在客户报告中写道。“然而，央行官员的遣词用句仍将左右着投资决定，而且其作用经常比基本面因素还要大。”

日本央行周二将宣布利率决定，消息人士对路透表示，央行总裁黑田东彦预计将针对海外经济形势发表更为悲观的看法，而且可能调降央行对该国出口的预估。

不过该央行已经表示，并未考虑调降或者放弃0.1%的超额准备金利率。

瑞士央行料将维持政策不变，不过市场预期，该央行将表示，已准备好在必要时将已然为负值的利率进一步下调。(完)

(编译 徐文焰/郑茵；审校 李爽/龚芳)

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