美联储成功改变了市场的升息预期--亚特兰大联储总裁

路透11月5日 - 亚特兰大联储总裁洛克哈特周四称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)刻意通过最新政策声明令投资者相信12月可能升息，这一作法已获得成功。

“进入(10月)会议时，我感觉成功的结果将是，让预期心理朝向认为12月开始升息是有可能，但并非必然，”洛克哈特在为瑞士一会议准备的讲稿中称。

“我满意的是这已获得成功。”

洛克哈特称，是否将在12月升息的最终决定依旧取决于未来几周美国经济的表现，以及是否出现新的风险；8月时全球市场动荡，迫使美联储推迟了9月预计中的升息。

洛克哈特现在认为，到12月会议之前，升息的可能性将继续增强。

“目前，我估计美国经济现正处于高于潜能的成长阶段，基础通胀趋势即使没有快速升向(联邦公开市场委员会，FOMC)的目标，至少也没有远离这一目标，”洛克哈特表示，“我认为升息机率将持续提高。”

他称，此后的升息步伐，“非常缓慢是绝对适当的。”(完)