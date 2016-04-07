美国旧金山联储总裁称今年加息两次是“正确的道路”--媒体

路透旧金山4月7日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四表示，只要美国经济继续增长、企业招聘增加、通胀如他预期的那样上升，那么今年美联储至少加息两次是“正确的道路”。

“假如美国经济中就业按照当前步伐增加、通胀继续上升，那么我们显然应当逐步升息，”根据提供给路透的内容摘录，威廉姆斯向福克斯商业新闻网(FoxBusinessNetwork)如是表示。在被问及美联储今年是否应当加息两次，威廉姆斯表示，“只要数据符合预期，我的确认为这是‘正确的道路’。”

美联储12月将指标政策利率上调至0.25%-0.5%，为近10年来首次加息。但此后由于担心全球经济放缓以及金融市场动荡可能会殃及美国经济复苏，美联储维持利率不变。

根据周三公布的美联储会议记录，美联储决策人士上个月讨论了是否在4月加息的问题，多数委员认为，全球风险持续背景下美国加息应谨慎。

上月美国失业率微升至仍较低的5%，因美国民众受就业市场前景更加强劲的吸引，重新涌入劳动力市场。威廉姆斯周四表示，尽管通胀率仍低于联储的2%目标，但已显现上升迹象。

但“我们当然了解全球经济正在放缓，而这对美国造成影响，”威廉姆斯表示，“全球成长(不确定性)似乎已见稍微降低，但仍是影响美国经济前景与货币政策的重要因素。”

美联储多数官员同意威廉姆斯看法，认为今年联储可能应该升息两次。

这样的速度，已较政策制定者在12月时的看法减半。不过与联储政策利率相关的利率期货交易商，连12月前是否会升息一次都没有把握。(完)