美国达拉斯联储总裁聚焦6月为可能升息时间点 降低本月可能性

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透拉斯顿4月11日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周一表示，对在6月中的政策会议上决定是否加息持“非常开放的态度”，此番言论似乎消除了本月稍晚会议行动的可能，因经济形势还不明朗。
“在某个时候我会提倡采取下一步举措，但顺带一提，不是现在，”柯普朗对记者表示。
柯普朗再度表示要对加息保持“谨慎和耐心”，称4月26-27日召开政策会议时，要研判强劲就业增长还是疲弱经济增长是今年第一季的持续特征，还为时尚早。
“我们很快就会知道。不过到4月时还不知道，”他在谈及是第一季就业数据下修还是国内生产总值(GDP)增长初估上修时说。
当被问及6月14-15日会议上收紧政策是否是一个“未决问题”时，他作出肯定回答。“如果你问我，那么我眼下不会采取行动，”柯普朗说。“但我肯定对6月前作出判断持非常开放的态度，我会这样做的。”
多数分析师预期美联储会在6月升息，期货市场则对此高度怀疑，显示或许到12月才可能收紧政策。
柯普朗表示，他将主要观察GDP和就业数据。“目前我希望看到更多信息，”他说。柯普朗今年在联储政策委员会中没有投票权。
他补充道，美联储或将避免令其高达4.5万亿(兆)美元的债券投资遭受损失，因为该央行仅会非常谨慎地升息，不会对这些债券价格造成太大影响。
随着利率上调，公债市场收益率(殖利率)曲线不会太过明显地上升，“所以我认为它实际上并不会为美联储带来任何投资亏损问题，”柯普朗表示。(完)
(编译 李爽/徐文焰；审校 戴素萍)
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