路透调查：美联储今年料升息两次 但分析师对该预期的信心减弱

路透4月14日 - 路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储)今年将升息两次，下次最有可能是在6月，但这种可能性已消退，因有迹象显示今年经济开局不利，通胀仍较疲弱，而且全球经济不振。

美联储可能在4月稍晚举行的会议上按兵不动，但会在6月升息25个基点，将利率提高至0.50-0.75%，为近十年来首轮升息中的第二次升息。

市场预计美联储将在年底前再度升息，利率将升至0.75-1.0%。但分析师对美联储所暗示的今年升息两次的信心正在减弱。

在月度例行调查中，越来越多的少数人士预计今年仅升息一次，目前持此观点人数比例为25%，而一个月前的调查中有15%的受访分析师这样认为。

美联储主席叶伦清楚表明不急于升息，这中止了美元的涨势，并带动美元兑欧元和日圆等一篮子货币下跌。

81位分析师中的54位，即三分之二的人预计，美联储将在6月升息，根据受访者预期中值，6月升息可能性为55%，低于3月调查时的60%。

“6月升息肯定很困难，”富国银行资深分析师Sam Bullard称，“从现在开始许多事情要正常运转才行。”

联邦基金利率期货及以美国10年期公债收益率前景，均显示对于今年一系列升息不太确信。

对于美联储来说一个运转良好的因素是美国就业市场。过去12个月除三个月外，每月创造20万个甚至更多的就业岗位，3月创造的就业岗位数量为21.5万个。

“就业市场运转相当正常，所有指标都显示该市场将继续这种表现，非农就业岗位稳步增加，而且闲置资源减少，”Stone McCarthy Research Associates资深分析师Terry Sheehan补充称，这是美联储进一步收紧政策的不错理由。

确实，上周初请失业金人数意外下降，齐平3月初跌至的1973年以来最低水平。

但薪资和消费者通胀尚未大幅上涨。3月通胀率从2月的1.0%降至0.9%。

分析师预计，核心个人消费支出(PCE)物价指数在明年年底之前不会升至接近2%的水平。核心PCE物价指数美联储看重的通胀指标。

**第一季再次出现麻烦**

尽管人们担心全球经济趋势，尤其是中国的情况，但预测机构的预估中值显示，美国经济出现衰退的可能性仅有15%，与上月持平。问题在于，经济成长不均衡，尤其是在每年年初。

今年也不例外。

据亚特兰大联邦储备银行的最新实时预测，今年1-3月美国经济几乎停滞。接受路透访查的分析师更为乐观，预计第一季经济环比年率为成长1.2%。

但这较几个月前预计的成长2.0%大幅下降，是在这么短时间内罕见的大幅调整。

对过去五年美国第一季GDP的路透调查数据分析显示，即使这一预期可能也过于乐观。

第一季经济成长通常低于预期，几次是因为大雪，而今年是受库存拖累。

分析师自去年以来持续下调2016年经济成长预估。他们预计美国经济今年成长2.0%，低于上月调查时的2.1%。

国际货币基金组织(IMF)本周再次下调美国经济成长预估，目前预计今年成长2.4%，之前预估为成长2.6%。(完)