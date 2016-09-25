综述：美联储内部对升息时点的分歧来自于对就业前景看法的不同

路透旧金山9月23日 - 周五决策者的言论显示，美联储内部对于何时进行下次升息的分歧，似乎主要取决于对就业市场前景看法的分歧。

美联储周三决定维持利率不变，主席叶伦表示，她觉得就业市场在出现过热之前还有更多发展空间。

联储10位投票的决策者中有三位持不同意见，他们表示，更偏向马上升息，而不是等到今年后期再升，后者是多数决策者认为合适的做法。

其中的一位持不同意见者--波斯顿联储总裁罗森格伦周五他之所以投反对票，是因为他认为，失业率急剧下滑有可能导致通胀急升，实际等于触发经济衰退。

“这么低的失业率或许能起到将更多劳工带入劳动力人群的理想中效果--但是，遗憾的是，只是暂时性的起到这个效果，”罗森格伦说。他还表示，小幅渐进地升息能阻止就业市场出现过热，和允许复苏持续更长时间，不然话的就不是这样。

另外两位持不同意见者，堪萨斯联储总裁乔治和克利夫兰梅斯特没有在周五就他们持不同意见的决定置评。

不过，周五来自其他联储决策者的言论突显出，他们对就业市场前景的看法存在深刻分歧，导致了他们对何时升息持不同的意见。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在回答推特上公众的提问时说，他认为就业市场继续有闲置，他希望看到目前为4.9%的失业率下降。他说，他更大的担心是，美联储会过早升息而不是过晚升息。

达拉斯联储总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)的核心观点也是就业市场并没有快出现过热，联储对升息应当持耐心谨慎的态度。

“我们不认为经济出现过热，”柯普朗说，他与卡什卡利一样，明年将轮到享有政策投票权。“我们的政策宽松度没有大家认为的那么大。”

在美联储召开12月会议之前，还将迎来三次月度就业报告，许多交易员和经济分析师预计联储最终会在12月扣动升息的扳机。

美联储鸽派与鹰派图表：tmsnrt.rs/2d4Mta4

美联储对升息路径的看法转变一览：tmsnrt.rs/1RzUE7v

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