独家：美联储面临着令就业增长放缓合理化的挑战--布拉德

路透圣路易斯11月5日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)一直在努力让投资者相信，该央行正准备上调利率，而现在正面临着一种风险，即就业增长可能出现的放缓被解读为整体经济减速，而后者会导致美联储再次推迟升息。

布拉德在接受路透访问时称，美联储官员可能需要展开新一轮的沟通，让市场和公众相信一种与他们的直觉并不一致的观点：不断下降的月度就业增幅在经济复苏的当前阶段十分正常，将令美联储仍可能在12月升息。

布拉德称，经济复苏期间每月平均新增超过20万个就业岗位，这种状况是难以持续的，并预计每月增幅在10-12.5万个就足以应对人口增长和经济增长趋势水准。

“这里不是乌比冈湖小镇(Lake Wobegon)。你不能奢望总是超出平均水平，”布拉德说，“我认为市场还没有消化这一点。每个人都想着20万个...自然期望是就业增长步伐在未来几个月和几个季度将放缓。我们预计会出现这种情况。那将是正常的，并不表明宏观经济表现糟糕。”

最新就业数据将于周五出炉，人们将密切关注该数据会对美联储政策造成何种影响。9月非农就业岗位增幅降至14万个，引发外界对美联储是否推进其升息计划的质疑。

布拉德在圣路易斯联储会议室发表讲话称，对就业增长放缓进行解释，不仅是美联储在同意上调利率时面对的若干难题之一，而且也是把利率升至接近正常水平的更长期战斗中面临的问题。

距离美联储上次升息已有近10年时间，布拉德指出，美联储理事如何恢复每次会议都要判断是否升息的常态，这是一个有待解决的问题。

“委员会并不习惯这样，因为我们已经维持零利率很长时间。何时采取下一步行动，理由是什么？这是一个有益的讨论，”布拉德称。

美联储利用上周发表的声明为12月升息铺路，发表明确言论以修正布拉德所谓的“脱钩”现象，即美联储认为即将升息，但投资者却预计升息时点将推后至明年较晚。

但布拉德表示，他通常反对给出这样的“时间点”指引。

“市场预期已经延后了这么多...最好把它拉回来，”他还称。

他表示，目前的风险是在就业增长方面可能是自然的进展，却得到错误的解读，并再次影响到对美联储意图的看法。

布拉德是美联储决策官员中对通胀较为忧心的官员。当美联储在9月开会时，他推促进行升息。

但预期为复苏成熟的就业增长水准，是所有决策者密切关注的事。这可以用来计算失业率预估，也能用来推估美国经济在以一定的趋势速度增长下的情况。

数位美联储官员认为该水准是每月就业增长约10万个。美联储人员2014年的劳动市场统计报告显示，未来几年每月需新增5万至7.5万个就业岗位，才能维持失业率不变。

布拉德表示，“我们想要在这点多谈一些。”(完)