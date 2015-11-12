综述：就业市场数据仍在为美联储下月升息提供依据

路透华盛顿11月12日 - 上周美国初请失业金人数持稳，仍然符合不断增强中的就业市场形势，同时9月职位空缺数上升。正当美国联邦储备委员会(美联储)思索下月升息时，这些迹象令人鼓舞。

尽管全球增长乏力，但美国就业市场极具韧性，突显出该国基本面的强劲。

“就业市场继续表现良好，目前已非常接近充分就业，暗示为美联储开始升息开绿灯，”Moody's Analytics资深经济分析师Ryan Sweet说。

美国劳工部周四公布，截至11月7日当周经季节调整后的初请失业金人数持平于27.6万人，尽管升至10月平均值以上，但并未过于远离1970年代初期时的水平。

该数据已连续36周低于30万人，是多年来保持时间最长的一次。初请失业金人数低于该水平时，就业市场通常比较强健。

上周初请失业金人数四周均值增加5,000人至267,750人，但仍接近42年低点。

10月非农就业人数大增，而且失业率现已降至美联储官员认为与充分就业一致的水平，凸显出就业市场的强劲表现；这也令市场益发预期联储将在12月15-16日政策会议上升息。

美联储自2008年12月以来一直维持短期利率在近零水准。10月非农就业岗位录得2014年12月以来最大增幅，失业率则降至5.0%的七年半低点。

美国公债价格走高，美元指数下滑，而美股亦走低。

**劳动市场吃紧**

劳工部在另一份报告中指出，9月职位空缺增加14.9万至553万个，此为编撰数据以来第三高水准，职位空缺率即由8月的3.6%，拉高至3.7%。职位空缺数据为衡量劳工需求的一项指标。

然而，9月聘雇人数则自上月的508万降至505万人。聘雇率由8月的3.6%，降至3.5%。

职位空缺与聘雇之间的落差，显示雇主在寻找合格的员工上遭遇困难。

“这表明过去几年多半基本存在的技能不匹配问题，其他指标也持续突显这个问题，”RBC Capital Markets驻纽约的资深美国分析师Jacob Oubina指出。

美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)是美联储主席叶伦十分关注的就业市场指标之一。

该报告还显示，劳动力市场继续趋紧，9月求职者与职位空缺之比降至1.4，为2007年以来最低；8月时为1.5。

JOLTS报告还显示，裁员和退职率几近持平。美联储将这项数据看作反映就业市场信心的指标。

“富余劳动力减少，劳动者信心稳定，雇佣持续增加，有可能提升美联储对经济前景的信心，并最终促成在12月会议上首次升息，”巴克莱驻纽约经济分析师Jesse Hurwitz说。

职位空缺主要集中在贸易、运输、公用事业以及教育和饮食服务业。专业性服务、企业服务以及政府岗位的劳动力需求也有增长。

美国请领失业金数据：link.reuters.com/dah52w

美国请领失业金数据和就业岗位：link.reuters.com/juw75w

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