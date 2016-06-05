美国克利夫兰联储总裁称 就业报告公布后逐步升息仍是适切的

路透斯德哥尔摩6月4日 - 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周六表示，最新的美国就业数据令人失望，但并未令整体经济状况有所改变，逐步升息仍是适切的。

美联储去年12月实施近10年来的首次升息。但进一步的升息终究难以实现，大多数分析师如今认为下次升息是在9月。

“我仍认为，为了达成我们的货币政策目标，逐步上调联邦基金利率是适切的，”梅斯特在斯德哥尔摩对记者表示。她是今年拥有投票权的委员。

“真正的升息时间点以及渐近式路径的速度将取决于数据。”

美联储下次将在6月14-15日开会决定利率。

美国5月非农就业岗位仅增加3.8万个，远低于预期的16.4万个，且为2010年9月以来的最小增幅。

“你不能对一个数据做出太多解读，但联邦公开市场委员会(FOMC)在6月会议以及今年余下时间的会议上，肯定会把包括非农就业在内的一些数据纳入考量，”梅斯特表示。

“我认为疲弱就业数据基本上并未改变我对经济前景的看法。”

梅斯特在演说中也加入关于货币政策在阻止金融失衡方面所扮演角色的讨论。她称，如果其他更精准的工具都失败了，美联储应该只能诉诸于运用利率工具。

“如果我们的宏观审慎工具证明是不够的，而金融稳定风险持续增强，那么我相信货币政策应该是可能的防御工具选项，”她表示。

她并称，“金融稳定不应该被新增为货币政策的第三个目标。”(完)