焦点：美联储主席叶伦预计将在年内升息 但指出就业市场仍存闲置

路透克利夫兰7月10日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。

叶伦在今日的讲话中并未明确暗示，在今年剩余四次会议上联储是否会升息超过一次。

她表示，预计经济在今年剩余时间应会稳步增长，这将至少为联储在近10年来首次升息提供依据。

“我预计在今年晚些时候首次升息，开始货币政策正常化进程是合适的，”叶伦在克利夫兰城市俱乐部发表讲话时说。

“但我要强调的是，经济发展和通胀的路径仍高度不确定，我们将密切关注，以判断就业市场状况是否在持续改善，我们需要对通胀将在未来几年向2%回升有合理的信心。”

叶伦讲话发表后，美国公债收益率攀升，美元指数走强，美股小幅缩减涨幅。

叶伦指出，尽管近几年就业市场改善，但仍未回到正常水平，临时岗位处于高位，就业参与率偏低。

低失业率“并未充分反映就业市场闲置，”她说，“我认为很多美国人仍没有开始找工作，因为他们认为缺乏好的工作机会。经济状况改善将吸引他们中的部分人重返就业市场。”

分析师表示，叶伦的讲话同美联储近期货币政策声明如出一辙。尽管自美联储6月会议后的近几周，全球市场惊涛骇浪，但叶伦仍将焦点放在美国经济成长，认为经济成长会持续，将更接近美联储设定的全面就业和2%通胀目标。

“如果经济继续改善，美联储将在今年升息。美联储明显希望如此。”Northern Trust Asset Management首席投资策略师Jim McDonald表示。

不到一周后，叶伦将在国会两院做半年一次的证词陈述，目前美联储接近升息。

美联储迈出这一步将对全球经济产生影响，使其踏上与仍在应对经济危机的欧洲和日本央行背道而驰的政策路径，并可能吸引资金流出发展中国家。

据美联储在6月会议结束后发布的联储官员经济预估显示，预计联储在今年晚些时候升息，且年内仅升息一次的委员人数，与预计将提早升息，且年内将升息两次的人数基本相当。

叶伦在这一问题的立场并不明确，作为美联储主席，她的那一票在最终决定的那一块可能至关重要。

美联储官员看似已经为最早9月升息奠定了基础。但近期发生的一系列事件，中国股市狂泻，尤其是希腊危机能否得以解决的不确定性，使对全球经济可能给美国成长造成何种冲击的担忧重燃。投资者目前认为，美联储在明年前不会升息。

美联储保持近零利率已有近七年的时间。

尽管联储将利率逐步恢复至更正常水平可能需要数年的时间，但首次升息行动吸引了市场的极大关注，因这将暗示美联储已准备好宣布危机已经结束。

叶伦表示，她感到首次升息的影响不大，之后美联储只会缓慢上调利率。

叶伦称，她同意年初经济成长缓慢可能是受一些临时性因素拖累，其中包括油价回落削弱了美国能源行业的投资，以及美元走强推高了美国出口商品在国际市场上的价格。

但她还表示，经济仍面临可能让其停步不前的多种制约，从就业市场仍然疲弱，到希腊危机悬而未决等。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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