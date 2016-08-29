（重发）一周焦点：美联储今年该升息吗？且看8月美国就业数据如何说

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
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路透都柏林8月26日 - 8月的市场通常都波澜不惊，而美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周五的讲话却打破了这份平静。8月即将过去，全球市场也开始逐渐回归常态，美国的就业数据将是未来一周全球经济指标的重中之重。
叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上表示，由于就业市场和经济改善，升息的可能性在近几个月有所增强。
近来就业数据强劲，且有迹象显示通胀终于开始上升，这让一些决策者深受鼓舞，相信应该升息，即便不能是9月政策会议这样早，至少也应该在年底前有所行动。
美联储上次升息是在12月，为将近10年来首次。
叶伦没有暗示联储下一步可能会如何做，但她的讲话强化了今年稍后可能升息的观点。美联储政策委员会成员洛克哈特认为存在年底前升息两次的可能。
然而并非所有决策者都持相同意见，他们对于升息的这份耐心恰当与否，将会在周五公布美国8月非农就业报告时受到考验，或者说得到验证。
“连续看到两份异常亮眼的就业市场报告后，预计8月数据会略为疲软，但这不会改变美国经济进一步接近充分就业的全貌，”德国商业银行经济学家Christoph Balz说。
“这份报告不大可能完全说服(美联储内部的)怀疑派，使之相信最早应该在9月升息。一些迹象显示，美国供应管理协会(ISM)制造业指数也有可能支持谨慎立场，”他说。
7月美国ISM制造业指数显示扩张速度减慢，8月数据将在就业报告之前一天公布，与此同时多数主要经济体也将公布有关制造业情况的数据。
过去一周公布的欧元区民间企业活动情况初值微升至七个月高位，其中服务业的贡献大于制造业，但两类产业迄今为止似乎都未感受到英国退欧公投决定的震撼。
未来一周将要公布欧元区7月就业数据和8月消费者信心与通胀数据。目前的通胀虽然疲弱不振，但正在缓慢上行，而欧洲央行即将在9月8日举行下次政策会议。
**反映英国退欧影响的更重量级数据**
对于英国退欧基本上淡然处之的似乎并不只有欧元区的企业。英国主要商圈购物者依然万头攒动，也没有见到什么大企业陷入困境的迹象，至少暂时如此。
未来一周将有更多重要数据出炉，反映英国抵押贷款、房价和消费者信心的情况。公投之后，7月消费者信心曾出现逾26年来最大降幅。
最受关注的可能是周四的制造业采购经理人指数(PMI)，该数据曾在7月敲响了警钟，英国央行在本月稍早启动刺激计划的时候也提及该数据。
预计8月该指标将再度显示制造业萎缩，但程度不会和7月那样剧烈，7月的萎缩幅度为逾三年来最大。之后一天还将公布建筑业PMI。
“要评估公投对经济的影响，现在还为时过早，很多事情可能看不准，”独立研究机构Oxford Economics首席英国经济学家Andrew Goodwin说。
“但如果下周公布的这批重要性较高的8月调查数据，特别是消费者信心指标和制造业及建筑业数据，延续了近期其它数据所显示的良好态势，那么或许可以鼓励我们上修第三季GDP成长预估，目前我们认为第三季GDP料持平。”
未来一周将有利率决定出炉的主要有以色列、哥伦比亚和巴西，根据路透调查，预计三家央行均维持利率不变。
巴西还将在周三公布第二季GDP，数据将反映奥运会开幕前，这个拉美最大经济体是否从中获得提振。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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