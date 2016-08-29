（重发）一周焦点：美联储今年该升息吗？且看8月美国就业数据如何说

2016年1月8日，美国商会基金会举办的一场招聘会，现场一名求职者在看手中的招聘企业名单。 REUTERS/Gary Cameron

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路透都柏林8月26日 - 8月的市场通常都波澜不惊，而美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周五的讲话却打破了这份平静。8月即将过去，全球市场也开始逐渐回归常态，美国的就业数据将是未来一周全球经济指标的重中之重。

叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上表示，由于就业市场和经济改善，升息的可能性在近几个月有所增强。

近来就业数据强劲，且有迹象显示通胀终于开始上升，这让一些决策者深受鼓舞，相信应该升息，即便不能是9月政策会议这样早，至少也应该在年底前有所行动。

美联储上次升息是在12月，为将近10年来首次。

叶伦没有暗示联储下一步可能会如何做，但她的讲话强化了今年稍后可能升息的观点。美联储政策委员会成员洛克哈特认为存在年底前升息两次的可能。

然而并非所有决策者都持相同意见，他们对于升息的这份耐心恰当与否，将会在周五公布美国8月非农就业报告时受到考验，或者说得到验证。

“连续看到两份异常亮眼的就业市场报告后，预计8月数据会略为疲软，但这不会改变美国经济进一步接近充分就业的全貌，”德国商业银行经济学家Christoph Balz说。

“这份报告不大可能完全说服(美联储内部的)怀疑派，使之相信最早应该在9月升息。一些迹象显示，美国供应管理协会(ISM)制造业指数也有可能支持谨慎立场，”他说。

7月美国ISM制造业指数显示扩张速度减慢，8月数据将在就业报告之前一天公布，与此同时多数主要经济体也将公布有关制造业情况的数据。

过去一周公布的欧元区民间企业活动情况初值微升至七个月高位，其中服务业的贡献大于制造业，但两类产业迄今为止似乎都未感受到英国退欧公投决定的震撼。

未来一周将要公布欧元区7月就业数据和8月消费者信心与通胀数据。目前的通胀虽然疲弱不振，但正在缓慢上行，而欧洲央行即将在9月8日举行下次政策会议。

**反映英国退欧影响的更重量级数据**

对于英国退欧基本上淡然处之的似乎并不只有欧元区的企业。英国主要商圈购物者依然万头攒动，也没有见到什么大企业陷入困境的迹象，至少暂时如此。

未来一周将有更多重要数据出炉，反映英国抵押贷款、房价和消费者信心的情况。公投之后，7月消费者信心曾出现逾26年来最大降幅。

最受关注的可能是周四的制造业采购经理人指数(PMI)，该数据曾在7月敲响了警钟，英国央行在本月稍早启动刺激计划的时候也提及该数据。

预计8月该指标将再度显示制造业萎缩，但程度不会和7月那样剧烈，7月的萎缩幅度为逾三年来最大。之后一天还将公布建筑业PMI。

“要评估公投对经济的影响，现在还为时过早，很多事情可能看不准，”独立研究机构Oxford Economics首席英国经济学家Andrew Goodwin说。

“但如果下周公布的这批重要性较高的8月调查数据，特别是消费者信心指标和制造业及建筑业数据，延续了近期其它数据所显示的良好态势，那么或许可以鼓励我们上修第三季GDP成长预估，目前我们认为第三季GDP料持平。”

未来一周将有利率决定出炉的主要有以色列、哥伦比亚和巴西，根据路透调查，预计三家央行均维持利率不变。

巴西还将在周三公布第二季GDP，数据将反映奥运会开幕前，这个拉美最大经济体是否从中获得提振。(完)