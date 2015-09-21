焦点：20年前日本的政策失误 美联储小心不要重演

路透伦敦9月18日 - 如果说日本1990年代的经历有什么可借鉴的，那就是如果央行接连让市场升息预期落空的话，那么这种预期很快就会降至冰点。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四决定将利率维持在近零水平不变，令数周以来有关美联储将采取近10年首次升息举措的猜测落空，令金融市场气馁。

他们担心，如果利率仍维持在为缓解上次衰退之痛的应急状态，那么一旦全球经济周期调头向下，各央行可能会在新的经济滑坡面前无计可施。

面对可能出现各种情况的警告，投资者再次把目光投向日本20年前的经验，希望借此厘清主要西方经济体当前是什么情况。

日本央行1995年首次尝试使借款成本接近于“零”，之后四年的市场状况令人警醒：经济陷入了一个薪资、物价和产出齐头下降的周期，至今仍未摆脱。而自从2008年金融危机以来，这种阴霾也一直笼罩在全球发达地区决策者的头上。

在1996年和1997年，日本三个月远期利率有三次升至1%上方，但又都回落至低于0.5%的水平，这实际上就是零借款成本。

在随后的三年，即便官方利率曾短暂上调四分之一个百分点，但上述指标仍然稳步下滑，之后在0.1%左右维持了五年。

美联储以及英国央行和欧洲央行等或许尚未面临这种情况，但日本的教训明明白白：利率在零水平的时间越长，金融市场觉得央行就越难以大幅上调利率，如果上调的话。

“日本持续政策失误，”Intermarket Strategy执行长Ashraf Laidi称，并指称美联储周四推迟升息，让市场愈发想到这种相关性。

他称，“美联储可能会升息一两次，摆脱这种局面，但(也)可能被迫在低利率水平维持更长时间。”

去年3月，联邦基金利率期货行情显示，市场完全消化了今年第二季首次升息、年底利率升至1%，明年中升至1.5%的可能。

而到今年5月，市场完全消化2015年底之前“升息”。

到美联储周四决定维持利率不变时，升息预期已经有所降温。基于联邦基金利率期货行情，首次升息的预期时间目前推迟到明年。

“认为央行将能够采取行动的预期一直不曾断过，预期的行动时间则一推再推...，”Standard Life Investments全球策略部的负责人Andrew Milligan称。

从联邦基金利率期货走势来看，当前市场押注明年1月美联储首次加息的可能性仅为50%，4月加息的可能性为75%。

而在大西洋彼岸，升息推迟的观点则更明显。英国央行首席经济学家霍尔丹表示，英国央行下一步可能是降息而非升息，“英国经济成长及通胀率所面临的风险显然偏向下行”。[nL4S11Q06D]

这突显出，尽管央行实施零利率政策并通过量化宽松为金融系统注入大量流动性，却依然担心通胀有可能根本不会出现，而直接演变成通缩。

西联汇款的公司对冲业务经理Tobias Davis表示，“我不能理解，美国通胀率持平或下降，同时外部因素也在恶化，这怎么成了加息的理由。我们应当应付通缩才是。”(完)

(编译 王颖/王丽鑫/孙国玉；审校 孙茉莉/王兴亚/郑茵)

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