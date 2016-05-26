美联储6月升息的可能性超过50%--Pimco投资总监伊凡申

路透纽约5月25日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)周三表示，美国联邦储备委员会(美联储)6月加息的可能性超过50%。

他在电话采访中表示，Pimco已做好准备，一旦美联储行动造成市场波动就会出手。“当市场反应过度时，你就想要大举买进，”他说。

伊凡申表示，Pimco已押注美联储会及早升息。“(联储官员)一直在不厌其烦地对外传达其更偏于鹰派的立场，”他谈及升息时这样说。

Pimco的投资组合“总体上对强势美元更侧重一些，”伊凡申表示，Pimco一直在削减能源相关曝险，同时由于近几个月价格上涨，亦在减持公司债持仓。

“从估值来说，公司债现在看来有点没意思，”他说。

根据晨星数据，伊凡申管理的Pimco Income基金规模为579亿美元，2015年收益为2.64%，优于97%的同类基金。(完)