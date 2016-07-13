美联储6月贴现率会议上支持上调贴现率的联储银行增至六家--会议记录

路透华盛顿7月12日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在美联储6月会议上支持上调贴现率的地区联储银行上升至六家。

在上个月联储政策会议前召开的贴现率会议上，堪萨斯城、里奇蒙、克利夫兰和旧金山联储继续支持上调贴现率，波士顿和圣路易斯联储也加入它们的阵营。

上述支持上调贴现率的联储银行表示，“预期美国经济活动不断增加，并预计通胀将逐步升向2%的目标。”

美联储在上个月的会议上维持贴现率在1%不变，决策者之后在6月14-15日政策会议上维持指标利率不变。

在17位美联储决策者中，10位在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中有投票权。FOMC中有六位常任委员，四位轮任委员是由地区联储总裁接替出任，任期一年。

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治和克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在今年FOMC有投票权。

美联储发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。（完）