综述：美联储仍有可能在6月会议上升息--克里夫兰及旧金山联储总裁

路透加州奥兰治/费城5月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储)两位高层周五表示，联储很可能最早在6月升息，只要经济数据一如预期从低迷的第一季当中回归强势。

这一观点来自立场偏于强硬的克里夫兰联邦储备银行总裁梅斯特以及立场居中的旧金山联储总裁威廉姆斯，明显与很多交易员的预期不一致。利率期货市场情况显示，交易员几乎全部认为6月升息机率不大，预测联储要到12月才会实施2006年以来的首次升息。

美联储自2008年12月以来一直维持利率在近零水准。

梅斯特和威廉姆斯均认为，由于日历方面的原因，联储关注的许多关键性指标可以在下次会以前提供两个月的新数据以供参考，其中包括美国失业率、就业增长、零售销售等。

她在费城对记者表示，包括6月会议在内的所有政策会议都有可能是升息之时。“从现在到6月，将有整套数据公布。但对我来说，就业报告的指示作用会很大。”

美国经济在冬季表现疲弱，国内生产总值(GDP)接近于零增长，已经让市场将美联储收紧货币政策的时间预期推后至9月或12月。

但美联储已透露今年将会有一次升息，同时失业率目前为5.5%，距离许多经济学家认为的充分就业已不太远。

“我同意我的同僚梅斯特的看法，”威廉姆斯在查普曼大学的一次讲话中对记者表示。他重申了梅斯特的观点，称所有会议都可能是升息之时。

“实际颇为正面的数据趋势、就业市场的改善，各种令人信心增强的迹象以及有关通胀率回归2%的预期--我是说，这意味着可以设想在6月会议之前或之后会有大量数据派上用处，”威廉姆斯说。“当然这需要数据比较好才行。”

梅斯特和威廉姆斯均指出，近期数据显示通胀可能正在走强，暗示他们对通胀率升向2%的美联储目标信心增强。

威廉姆斯还认为，美联储在首次升息之后，应该在开始货币政策正常化与决定允许美联储资产负债表缩减之间，留有一些“间隔”。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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