焦点：美联储升息可能性上升 美元升值再度压抑企业获利

路透纽约5月19日 - 正当美国企业刚刚开始感到过去两年强势美元带来的压力有所缓解之际，更加健康的美国经济却可能打击企业信心，因其会促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)近期内再度升息。

数位美联储官员本周表示，鉴于就业市场稳步改善和通胀上升，6月升息将是“适当的”。受此番言论影响，5月曾跌至16个月低位的美元指数再度上涨。

周三公布的美联储4月政策会议记录显示，多数决策者觉得可能需要在6月升息。纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，美国经济的强劲程度可能足以支持在6月或7月升息，呼应其他美联储官员本周的说法。

美国消费者物价在4月创出逾三年来的最大涨幅，而失业率则接近多数经济学家所认为的充分就业水平。

受此提振，美元指数.DXY自5月2日触及低点以来上涨了2.9%。如此涨势可能冲击美国企业获利。

由于美元第一季度疲软，对出口收入的拖累减轻，惠而浦(Whirpool)(WHR.N)、强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)和施乐(全录,Xerox) (XRX.N)等公司第一季业绩得以稍稍超过分析师预估。

“如果没有美元的支持，(企业)业绩会开始变得难看，”摩根大通的美股分析师Dubravko Lakos-Bujas称，“过去几个月市场之所以变得活跃主要是因为美联储政策立场温和。但如果美联储现在开始加息，意味着美元将上涨，从而将给油市和新兴市场重新带来压力。”

他说，美元强劲或给美企全年利润带来约1.0%的损失。

根据研究公司FireApps的数据，总体而言有40%的北美企业表示，强势美元使其2015年第四季业务承压。

企业平均受到的冲击为2.17亿美元，平均令每股盈余(EPS)减少0.07美元。

近几周美元再度走强适逢美国股票估值偏高之际，这促使部分投资者减持能源、工业及科技类股，这些企业的很大一部分收入来自海外。

“首先，美元升值将给较为国际化的制造企业与大型企业带来更多下行压力，”Needham Funds投资组合经理Chris Retzler表示，并暗示自己正在美国市场做空。“与此同时，美联储添加更多不确定性，这是股市投资者最不乐见的情况。”

根据S&P Capital IQ，标普500指数成分股企业的营收中，有47.8%来自海外。

这些成分股当中，以美光(Micron Technology) (MU.O)的84.4%海外营收占比最高；其次是英伟达(Nvidia) (NVDA.O)的83.1%及SanDisk (SNDK.MX)的82.8%。安全设备企业Allegion PLC(ALLE.N)海外营收占81.4%，为非科技公司中最高。

Sierra Investment Management投资长Terri Spath表示，美元升值的可能性，已促使她将投资者的更多美元资金投到市政债券和其它不会因汇率变动而涨跌的资产上。此外，她目前对美国股市并无曝险。

“无论美联储怎么做，美国可能都是眼下最为昂贵的市场，”她表示，“这只会产生更多下行风险。”(完)