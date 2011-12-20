美联储无需放宽政策--美联储官员

路透夏洛特12月19日电---里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周一表示,鉴於美国经济成长步伐稳定,美国联邦储备委员会(美联储,FED)不太可能需要放宽货币政策.

拉克尔称,预计经济明年将增长2%-2.5%.他在通胀问题上持强硬立场,明年将在美国联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权.

他指出,这一预估基於非农就业进一步增长,但也考虑到了欧元区经济严重放缓的情况.

拉克尔发表演讲後对记者表示,"我很难看到进一步实施货币刺激的理由."

拉克尔称,今年美国通胀大涨引发外界质疑,未充分利用的生产能力是否能够足以缓冲通胀.

"尽管失业率平均为9%,但今年通胀翻倍,削弱了有关可以依靠劳动力市场'松驰'来抑制通胀的陈旧观念,"拉克尔称,"尽管失业水平高企,但通胀可能加速."

一些美联储官员认为,实施新一轮货币刺激或将有助於进一步降低该国8.6%的失业率.但拉克尔坚持认为,影响就业市场的主要问题超出了货币政策的范围.

拉克尔称,他反对美联储降低与其他主要央行之间外汇互换利率的决定,因他在原则上就不同意外汇互换,称这模糊了财政政策和货币政策的界限.

拉克尔表示,欧洲形势表明美国出口将受到冲击,不过这不至于破坏美国经济复苏.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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