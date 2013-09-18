美联储或宣布小幅减少每月购债规模 确立政策转折重大里程碑

* 美联储料将开始货币政策正常化进程

* 美联储料将每月购债规模降至750亿美元

* 可能强调维持低息的承诺

* 周三1800 GMT将发表声明，1830 GMT将举行新闻发布会

路透华盛顿9月17日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三料将宣布小幅下调每月购债规模，从而开启极度宽松货币政策的漫长撤出过程，同时会强调将在很长一段时间内仍维持利率接近零水准。

多数分析师预计美联储会将每月购债规模削减100亿美元，降至750亿美元，这将标志着这场史无前例的货币扩张行动开始步入尾声。

这一小步将开始为美联储应对五年前金融危机的努力扮演类似句点的角色。五年前的本周，随着投行雷曼兄弟垮台，全球金融危机达到顶峰。

“这是个重要的里程碑...与五年前相对照，当时美联储展开这场资产负债表大幅扩张，”Northern Trust的首席分析师Carl Tannenbaum表示。“这可能将是一段很长很长过程的第一步。”

美联储将于1800GMT结束两天的会议，并发表政策决议声明，主席伯南克半小时后召开记者会。美联储预计也将公布新的季度经济和利率预估。

美联储2008年末将隔夜利率降至零附近，为支持经济而启动大胆作战。刺激举措还包括三轮购债计划，令联储资产负债表规模扩大超过两倍，达到3.6万亿(兆)美元左右。

这些举措在危机之前对联储内部许多人而言是不可想象的，因此招致强烈批评，批评者担心它们会导致资产泡沫或引燃通胀。

但美联储的这些强力举措，被认为帮助美国及全球经济避免了陷入更糟糕的命运。

随着目前美国经济似乎步入温和的稳步复苏，且失业率下降，决策者已经表示，快到开始缩减购债举措的时候了，计划是在2014年中前后结束购债。

在联储料将减少对债市支持之际，美国公债收益率和抵押贷款利率均大幅上扬。美联储扩大资产负债表的行动还将持续数月，以试图让经济和金融市场逐步脱离其前所未有的刺激举措。

**叶伦和前瞻性指引**

美联储主席伯南克将于明年1月离职。他在任职期间的倒数第二场记者会上，料将强调美联储承诺会在较长一段时间内维持隔夜利率在近零水准，藉此缓和债市可能出现的焦虑情绪。

关于利率的前瞻性指引旨在拉低长期借款成本，其中包含投资者对短期利率走势的看法。

这项任务或许已变得更轻松，因为前美国财政部长萨默斯退出美联储主席职位的角逐，使叶伦最有希望胜出。伯南克的任期将于明年1月31日届满。

如果叶伦获得总统奥巴马提名，并得到参议院确认，则将是有史以来担任该职的第一位女性。叶伦料将维持在伯南克牵头下的美联储的政策路径。而投资者和分析师却不太确定萨默斯可能带领美联储走向何处。

美联储前高级分析师David Stockton称，“鉴于市场普遍预期基本理念和政策方向会保持下去，我认为这很可能增强前瞻性指引的可信度。”

Stockton表示，“如果政策过渡与一周前一样，存在大量不确定性，那么可信度可能无法得到保证。”他目前在华盛顿的彼得森国际经济研究所担任高级研究员。

美联储已表示，只要通胀率没有突破2.5%之虞，至少在失业率降至6.5%前，不会开始升息。8月失业率为7.3%。

但自伯南克开始谈到削减联储购债举措以来，10年期公债收益率(殖利率)已升高逾1个百分点，暗示投资人已将升息时间的预期提前。

部分分析师怀疑，美联储是否或许想通过将失业率门槛降到6.0%，试图强烈传达将在更长时间维持低利率的讯息。

但伯南克可能很难在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中，号召足够的其他成员来支持这样的举措。

“他们对提出任何更直白的前瞻性指引将感到迟疑，”巴克莱资本驻纽约的首席美国经济分析师Dean Maki说。“他们实在无法对一年半以后的事很有把握。”(完)

(编译 李爽/石冠兰/王翔琼/张若琪 审校 蔡美珍/隋芬/侯向明)

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