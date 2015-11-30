美联储将考虑一份建议 限制对“大到不能倒”银行的紧急贷款

路透华盛顿11月30日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周一将考虑一份建议，限制自己的紧急贷款权力，这是国会要求其做出的一项改变。美联储2008年做出有争议的决定，向美国国际集团(AIG)(AIG.N)、花旗集团(C.N)等机构提供救助。

建议中的一项规定将要求未来提供紧急贷款只能“面向全局”，用于解决较大的金融市场问题，而不能专门帮助个别金融企业。

2010年多德-弗兰克(Dodd-Frank)金融改革法案要求美联储缩减对个别银行的紧急贷款，并禁止其向被视破产的企业贷款。

美联储内部有些人担心新规则将不利于其应对未来危机，而有些政治人士则说，所建议的新规则太不严密，例如对破产的定义，因此难以杜绝2008年所采取的那类行动。

2008年金融危机愈演愈烈的时候，美联储启动了很少使用的紧急贷款权力，以避免美国国际集团和贝尔斯登(Bear Stearns)破产，并帮助其他“大到不能倒”的金融企业，包括花旗集团和美国银行(BAC.N)。

美联储当时还颁布了一系列更为综合的应急计划，共计提供7,100亿美元的贷款和担保。这些计划独立于规模更大的美联储资产和债券购买活动也即量化宽松(QE)计划。

美国国会研究服务局(Congressional Research Service)9月的检视报告显示，上述贷款已经还清，担保也已结束，美联储最终获得300亿美元净利。

然而此番救助被批伸张过度，尽管在限制危机蔓延方面发挥了重要作用，但并未明确遵守美联储紧急权力的既定使用规定。美联储会例行向银行进行短期贷款，以保障金融体系的顺畅运行。这正是其存在的部分原因所在。

但自从上世纪30年代以来，美联储拥有了在危机期限进行更广泛贷款的权力。

美联储向大型银行及非金融机构提供支持，加大了持有过大不能倒的企业，以及隐含着承诺这些企业会被救援的风险。而Dodd-Frank金融改革法案限制了这些权力，下周一将考虑的新规则会将相关的Dodd-Frank条款付诸生效。(完)