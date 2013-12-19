美联储重申低利率政策激励亚股上涨 美元兑日圆劲扬

* 美联储自1月起将每月购债额缩减100亿美元至750亿

* 联储安抚市场，暗示低利率将保持一段时间

* 日本股市上涨，亚洲货币走软

* 美股跳涨至纪录高位，美元/日圆升逾104日圆

路透悉尼12月19日 -亚洲股市周四上涨，此前美联储再次承诺将维持低利率，消除了缩减刺激政策带来的负面影响。美国股市涨至纪录高位，美元兑日圆自2008年以来首次升穿104.00日圆。

美元是美联储举措的主要受益者，兑日圆一度涨至104.37，然后持稳于103.99。欧元兑美元也由1.3811美元的高点跌至1.3685。

日圆贬值被视作有利于日本出口和企业获利，因此日经指数.N225上涨1.6%，有望挑战年内高位。

投资者在经过数月的烦恼后，将美联储决定将月度购债规模削减100亿美元至750亿看作是温和举动，认为美国经济完全能够承受。

关键是，美联储通过更为温和的前瞻性指引缓解了冲击。

“在失业率降至6.5%之后相当长一段时间内，将联邦基金利率维持在当前目标区间可能将是合适的，特别是在预期通胀仍低于委员会较长期目标2%的情况下，”美联储声明显示。

“这次缩减购债非常温和，美联储已经尽可能使用前瞻性指引来抵消对市场的影响，”德意志银行驻纽约的10国集团(G10)汇率策略全球主管Alan Ruskin指出。

“如果通胀率大幅低于目标，央行倾向于在作决策时将提高通胀率的重要性，这对风险资产是非常有益。”

市场似乎看法一致。道琼工业指数.DJI周三收高1.84%，标普500指数.SPX收涨1.66%，NASDAQ指数.IXIC升1.15%。

从澳洲到韩国股市.KS11涨声一片。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微升0.1%。

不过沪综指.SSEC下滑0.1%，此前中国央行拒绝为金融系统增加流动性，导致货币市场利率上涨。

三年期公债收益率持稳，但较长期公债收益率上涨，收益率曲线变陡。10年期公债收益率涨5个基点，至2.89%，但仍低于年内高点3%。

不过，缩减购债对部分亚洲国家可能是一把双刃剑，因为它可能会加速资金的大转向，从新兴市场流向发达市场资产。

印尼、菲律宾、泰国和马来西亚近几个月都遭受了不同程度的打击。

印尼卢比兑美元触及五年新低，尽管印尼央行副总裁Perry Warjiyo对美联储缩减购债的举措表示欢迎。

“这项决定提供了更明确的美联储货币政策方向，”Warjiyo对路透表示。

“这有利于未来金融市场稳定性，包括卢比的稳定性。美国经济复苏更加明显，亦将扶助印尼出口。”

其他国家亦为迎接改变做了更好准备。尤其是对于印度的信心已足够改善，印度央行周三没有上调利率，这令许多人感到意外。

大宗商品市场整体反应不大。金价是主要受影响对象，现货金跌至每盎司1,220美元，接近年内低点1,211.80美元。期铜跌幅创近三周来最大，下跌0.5%。

油价受到的影响很小，投资者或许是受到了全球经济成长回升的迹象所鼓舞。

布兰特原油期货下跌0.25美元至每桶109.38美元。美国原油期货小跌0.07美元至每桶97.73美元，但本周迄今仍上涨超过1美元。(完)

(编译 侯向明； 审校 石冠兰)

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