美联储官员主张联储强化维持低利率的承诺

图为美国联邦储备委员会总部的会议室。 REUTERS/Jim Bourg

路透北达科他州法戈/缅因州班戈4月15日 -美国联邦储备委员会(美联储,FED)立场最温和的两位官员周二表示，在美国经济非常接近于恢复实力之前，美联储都不应该加息。

“如果作出承诺称，即便经济正在复苏当中，即便继续复苏，也要维持低利率，那么我认为大家就会觉得美联储是在支持复苏，”明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在北达科他州大学讲话称。“我认为，我们需要更好地传达这个信息。”

柯薛拉柯塔称，如果家庭和企业认为美联储接近于加息，他们可能会决定储蓄而不是消费，从而阻碍复苏进程。

但由于通胀很低，他说，那么即使复苏力道加强，美联储也能够维持宽松政策；而到了真正要加息的时候，可能也需要逐步进行。

美国通胀率上月略升，但仍远低于美联储2%的目标。

此外，6.7%的失业率仍远高于多数分析师认为的5-6%正常水准。

另波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦提出，在美国经济距离达到联储就业和通胀双目标还有不到一年的时间内，美联储都将维持利率在近零水准。

“理想的情况是，在一段时间内前瞻性指引应保持质化，但会根据未来公布的经济数据，越来越多地与达成双目标的进度挂钩，”罗森格伦在给哈森大学准备的演讲稿中表示。

他说，特别需要指出的是，“前瞻性指引应符合我们的意图，即维持利率在非常低的水准，直至距离达到全面就业和2%通胀目标还有不到一年时间--而指引可以明确阐述这个意图。”

较很多同僚相比，罗森格伦和柯薛拉柯塔两人均支持激进的货币宽松政策。

罗森格伦去年12月曾对多数人所赞同的开始缩减购债规模，抱持不同意见。

柯薛拉柯塔上个月是唯一反对美联储决定的委员，当时美联储决定放弃只要失业率仍高于一个既定水准，就维持低利率的承诺。

这两位委员均认为，美联储应该谨慎移除宽松政策，且在加息问题上保持耐心。2008年底以来，利率就一直维持在零水准附近。

后来，美联储曾试过一系列策略来阐述其将等多久才收紧货币政策，这些策略包括把超低利率与时间周期相联系，以及其后表明具体的失业率和通胀门槛。

对美联储这种多方的沟通努力，许多投资者变得越来越困惑和没有耐心。比如去年，当时的美联储主席贝南克称最终将削减购债，导致整个市场范围内的借款成本急剧上升，给决策者敲响了警钟。

上个月，现任美联储主席叶伦抛出美联储最新版的前瞻性指引，实际承诺美联储结束购债计划后，在“相当长的时期内”不会加息。美联储已开始削减购债规模，最迟会在12月停止购债。

但叶伦在记者会上表示，“相当长一段时间”意味着大约“六个月”左右，种下了更多困惑的因子。

柯薛拉柯塔周二建议，有鉴于通胀率偏低，利率待在低点的时间应该还要更长。

“我可以说我全心全意要尽一切可能将通胀率推升至接近2%，”柯薛拉柯塔称。“当我们开始见到通胀压力，通胀率开始升破当前的1%水准，朝接近2%迈进，甚至升破2%，这才是要利率要开始上升的时候。”

但他也指出，通胀率可能会有好几年时间维持在远低于2%。

此外，叶伦也在周二表示，美联储正在考量进一步举措，促使大型银行提高资本，另外也可能祭出其他强化影子银行领域稳定性的措施。

叶伦在亚特兰大联储会议上谈话时并未提及货币政策，但在周三纽约经济俱乐部讲话时，料将谈论该议题。(完)

(编译 艾茂林/孙茉莉/侯向明/王冠中; 审校 高琦/龚芳)

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