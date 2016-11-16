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国际财经 | 2016年 11月 16日 星期三 17:58 BJT

美国圣路易斯联储总裁布拉德称低利率时代料不会突然结束

路透伦敦11月16日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三称，尽管美国生产率上升通常需要升息，但全球低利率时代料不会突然结束。

“我们处于低利率时代，但预计不会真的发生逆转，”布拉德在瑞银集团(UBS)的银行业会议上说。

他还称，美国经济目前有很多不同的可能路径，随着形势变得更加明朗，货币政策或将相应地做出调整。(完)

(编译 汪红英；审校 白云)

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