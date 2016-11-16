美国圣路易斯联储总裁布拉德称低利率时代料不会突然结束

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月16日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三称，尽管美国生产率上升通常需要升息，但全球低利率时代料不会突然结束。
“我们处于低利率时代，但预计不会真的发生逆转，”布拉德在瑞银集团(UBS)的银行业会议上说。
他还称，美国经济目前有很多不同的可能路径，随着形势变得更加明朗，货币政策或将相应地做出调整。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。