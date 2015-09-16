焦点：美联储利率动向难测 市场震荡料挥之不去

路透纽约9月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周是否会进行近10年来的首次升息，投资人、交易员及预测人士或许都还在观望中，但华尔街精明的投资人对一件事倒是很肯定，那就是市场将会持续震荡下去。

联邦公开市场委员会(FOMC)周四对利率的重大决议出炉前，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数期货的净多仓创下史上最高。

对这一大群对冲基金和其他大型投机客来说，美联储的决议不算什么。自2006年以来的首次升息，几乎肯定会造成股市波动，如果没有升息的话，未来数周猜测游戏将继续下去，市场持续充满悬念。

“市场的普遍看法是，美联储会议将会让波动率持续下去，如果美联储按兵不动，距离下次会议至少还有六周的时间，都会支撑该波动率，”TD Ameritrade驻芝加哥首席策略师J.J. Kinahan表示。

商品期货交易委员会(CFTC)最近的一周数据显示，截至9月13日当周，投机客的VIX期货净多仓高达37,925口。这不仅是纪录高位，而且还较常态多出逾两个标准差。

VIX期货是衡量市场风险的前瞻性指标，自从在2004年推出以来，投机客的仓位通常一直倾向于较低的波动率。VIX期货多仓因波动性升高而受惠，且可以用来保护股票投资组合。

围绕美联储加息的猜谜游戏尚未结束，而中国经济的健康状况以及股市动荡又添新忧，在此情形之下，VIX期货的仓位情况在过去一个月出现了前所未有的反转。

与当前布局形成鲜明对比的是，8月初投机者的净空头合约为64,445口，五周内仓位反转超过10万口，突显出对冲基金和其他大型投机客坚信市场轮动远未结束。

**波动持续时间为四年最长**

大约四周前美国股市出现了较大波动，因中国股市暴跌、而中国政府一系列救市措施也未能奏效，让投资者十分揪心。

这帮助促成了标准普尔500指数.SPX进入四年来的首次正式调整，该指数较5月份创出的纪录收盘高点跌逾7%。

不同于过去几年中多次波动性上升转瞬即逝的情形，本次波动性上升情况尚未迅速消失。

周二VIX指数连续第17个交易日收于22之上，为近四年来在该水平之上坚守时间最长的一次。该指数周二跌1.7%至22.54。

MKM Partners的衍生品策略师Jim Strugger在研报中称，鉴于当前市场波动的持续时间，同时借鉴1998年、2010年和2011年那几次波动程度相似的市场震荡，要市场很快恢复平静不大可能。

期权市场的交易也显示市场情绪谨慎，投资者纷纷保护自己的仓位，并希望替换到期的对冲。

TD Ameritrade的首席策略师Kinahan表示，“我希望对冲下一次美联储会议，或是对冲今年底的那次美联储会议吗？”这是部分交易员在考虑的一个问题。

另一个因素是，周五是四巫聚首日，即股票和股指期权，以及股指和个股期货都会到期的那天。现有仓位到期和新开仓位，亦即展期操作，有可能在本周后期产生大量交易，并加剧市场波动。

美联储政策决定将在周四美国时间下午2点做出，而几个小时后那些仓位全将到期，有可能引发混乱扎堆的行情。

“周四下午市场有可能会非常活跃，因为美联储会议上说了些什么，可能会决定大家应该去做哪些对冲，”Kinahan说。(完)

(编译 戴素萍/孙国玉/白云; 审校 陈宗琦/郑茵/王兴亚)

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