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深度分析 | 2015年 9月 18日 星期五 11:01 BJT

分析：基金经理一致认为美联储决议难以平抚市场 市况将持续动荡

路透纽约9月17日 - 多位股票和债券基金经理周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定利率按兵不动后，过去六周来曾搅得投资者不安的全球市场动荡看来要持续到深秋了。

美联储并未开启自2006年来的首次加息，投资者担心加息的一推再推将令市场如履薄冰，值此之际分析师试图从中国零售销售到大宗商品价格等数据解读中，来研判美联储下一步的动向。

“事实上，美联储会作何打算，这更加添了不确定性。”Wedbush Securities股票交易部主管Ian Winer说道。“在我看来，几周前新兴市场和大宗商品充斥的不确定性全都回来了。”

CBOE波动率指数.VIX自8月底大幅攀升后一直在缓步下降，现已大幅降至17.87，为近一个月来最低。尽管在美联储议息会议这类事件过后，隐含波动率通常会下滑，但目前看来市场还远未归于平静。

“我想你会看到一些人采取更多保护措施，这应会进一步推升波动率。”Winer说道。

8月底市场受到中国股市下挫，及美国升息时间和影响的不确定性干扰而动荡不已，标准普尔500指数.SPX跌10%，出现四年来首次正式修正。

这个美国指标股指较其5月所创纪录最高收位仍低6.6%，今年以来累计跌幅3.3%。

基金经理表示，让这个秋天市场波动性可能偏高的，不只是美联储周四的决议。

联邦预算及计划生育联合会拨款问题可能导致美国政府关闭，中国股市继续下跌，以及包含2016年财测的下一轮企业季度财报，均可能让股市和债市躁动不安。

金融类股近日上扬，部分投资人将此解读为市场认可利率即将上调。值得注意的是，周四表现最差的却是金融类股，下跌1.3%。

Hennessey Equity and Income基金管理固定收益部分的投资组合经理Gary Cloud称，在美联储宣布升息前，“静观其变将是短期的新常态”。他预期尽管波动依然偏高，今年剩余时间美国公债市场将在“区间震荡”。

可以肯定的是，一些基金经理将美联储的决定解读为正面讯息。

“几周前市场已经为此做好准备，然后中国市场波动打乱其阵脚。目前他们试图让市场重新预期加息，这样就不会受到沉重打击，”Federated Global Allocation基金投资组合经理Steve Chiavarone表示。

Chiavarone说，美联储将联邦基金利率长期预估从3.75%调降至3.5%，可能提振高收益的派息股。这类股票在声明公布前走低。

他预计标普500指数今年将收在2,200点，相当于比周四收盘位高约200点或10%，部分受益于派息股涨势。

Thornburg旗下基金经理Lon Erickson表示，他愈发担心通胀升速会超过市场预期，导致公债遭“严重”抛售。

Erickson一直在考虑加仓通胀保值债券，以防备哪怕是略超预估的通胀跳涨。

“如果维持利率在低点的时间够久，资金就会充裕地流动，以致于通胀若有上升就会让人担心美联储行动落后，“他说。(完)

(编译 孙茉莉/张若琪/李爽 审校 龚芳/王兴亚/陈宗琦)

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