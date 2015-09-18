分析：基金经理一致认为美联储决议难以平抚市场 市况将持续动荡

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透纽约9月17日 - 多位股票和债券基金经理周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定利率按兵不动后，过去六周来曾搅得投资者不安的全球市场动荡看来要持续到深秋了。
美联储并未开启自2006年来的首次加息，投资者担心加息的一推再推将令市场如履薄冰，值此之际分析师试图从中国零售销售到大宗商品价格等数据解读中，来研判美联储下一步的动向。
“事实上，美联储会作何打算，这更加添了不确定性。”Wedbush Securities股票交易部主管Ian Winer说道。“在我看来，几周前新兴市场和大宗商品充斥的不确定性全都回来了。”
CBOE波动率指数.VIX自8月底大幅攀升后一直在缓步下降，现已大幅降至17.87，为近一个月来最低。尽管在美联储议息会议这类事件过后，隐含波动率通常会下滑，但目前看来市场还远未归于平静。
“我想你会看到一些人采取更多保护措施，这应会进一步推升波动率。”Winer说道。
8月底市场受到中国股市下挫，及美国升息时间和影响的不确定性干扰而动荡不已，标准普尔500指数.SPX跌10%，出现四年来首次正式修正。
这个美国指标股指较其5月所创纪录最高收位仍低6.6%，今年以来累计跌幅3.3%。
基金经理表示，让这个秋天市场波动性可能偏高的，不只是美联储周四的决议。
联邦预算及计划生育联合会拨款问题可能导致美国政府关闭，中国股市继续下跌，以及包含2016年财测的下一轮企业季度财报，均可能让股市和债市躁动不安。
金融类股近日上扬，部分投资人将此解读为市场认可利率即将上调。值得注意的是，周四表现最差的却是金融类股，下跌1.3%。
Hennessey Equity and Income基金管理固定收益部分的投资组合经理Gary Cloud称，在美联储宣布升息前，“静观其变将是短期的新常态”。他预期尽管波动依然偏高，今年剩余时间美国公债市场将在“区间震荡”。
可以肯定的是，一些基金经理将美联储的决定解读为正面讯息。
“几周前市场已经为此做好准备，然后中国市场波动打乱其阵脚。目前他们试图让市场重新预期加息，这样就不会受到沉重打击，”Federated Global Allocation基金投资组合经理Steve Chiavarone表示。
Chiavarone说，美联储将联邦基金利率长期预估从3.75%调降至3.5%，可能提振高收益的派息股。这类股票在声明公布前走低。
他预计标普500指数今年将收在2,200点，相当于比周四收盘位高约200点或10%，部分受益于派息股涨势。
Thornburg旗下基金经理Lon Erickson表示，他愈发担心通胀升速会超过市场预期，导致公债遭“严重”抛售。
Erickson一直在考虑加仓通胀保值债券，以防备哪怕是略超预估的通胀跳涨。
“如果维持利率在低点的时间够久，资金就会充裕地流动，以致于通胀若有上升就会让人担心美联储行动落后，“他说。(完)
(编译 孙茉莉/张若琪/李爽 审校 龚芳/王兴亚/陈宗琦)
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但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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