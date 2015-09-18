分析：基金经理一致认为美联储决议难以平抚市场 市况将持续动荡

9月17日，纽交所内的电视屏幕上正播放美联储主席叶伦宣布联储决定利率不变。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约9月17日 - 多位股票和债券基金经理周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定利率按兵不动后，过去六周来曾搅得投资者不安的全球市场动荡看来要持续到深秋了。

美联储并未开启自2006年来的首次加息，投资者担心加息的一推再推将令市场如履薄冰，值此之际分析师试图从中国零售销售到大宗商品价格等数据解读中，来研判美联储下一步的动向。

“事实上，美联储会作何打算，这更加添了不确定性。”Wedbush Securities股票交易部主管Ian Winer说道。“在我看来，几周前新兴市场和大宗商品充斥的不确定性全都回来了。”

CBOE波动率指数.VIX自8月底大幅攀升后一直在缓步下降，现已大幅降至17.87，为近一个月来最低。尽管在美联储议息会议这类事件过后，隐含波动率通常会下滑，但目前看来市场还远未归于平静。

“我想你会看到一些人采取更多保护措施，这应会进一步推升波动率。”Winer说道。

8月底市场受到中国股市下挫，及美国升息时间和影响的不确定性干扰而动荡不已，标准普尔500指数.SPX跌10%，出现四年来首次正式修正。

这个美国指标股指较其5月所创纪录最高收位仍低6.6%，今年以来累计跌幅3.3%。

基金经理表示，让这个秋天市场波动性可能偏高的，不只是美联储周四的决议。

联邦预算及计划生育联合会拨款问题可能导致美国政府关闭，中国股市继续下跌，以及包含2016年财测的下一轮企业季度财报，均可能让股市和债市躁动不安。

金融类股近日上扬，部分投资人将此解读为市场认可利率即将上调。值得注意的是，周四表现最差的却是金融类股，下跌1.3%。

Hennessey Equity and Income基金管理固定收益部分的投资组合经理Gary Cloud称，在美联储宣布升息前，“静观其变将是短期的新常态”。他预期尽管波动依然偏高，今年剩余时间美国公债市场将在“区间震荡”。

可以肯定的是，一些基金经理将美联储的决定解读为正面讯息。

“几周前市场已经为此做好准备，然后中国市场波动打乱其阵脚。目前他们试图让市场重新预期加息，这样就不会受到沉重打击，”Federated Global Allocation基金投资组合经理Steve Chiavarone表示。

Chiavarone说，美联储将联邦基金利率长期预估从3.75%调降至3.5%，可能提振高收益的派息股。这类股票在声明公布前走低。

他预计标普500指数今年将收在2,200点，相当于比周四收盘位高约200点或10%，部分受益于派息股涨势。

Thornburg旗下基金经理Lon Erickson表示，他愈发担心通胀升速会超过市场预期，导致公债遭“严重”抛售。

Erickson一直在考虑加仓通胀保值债券，以防备哪怕是略超预估的通胀跳涨。

“如果维持利率在低点的时间够久，资金就会充裕地流动，以致于通胀若有上升就会让人担心美联储行动落后，“他说。(完)

(编译 孙茉莉/张若琪/李爽 审校 龚芳/王兴亚/陈宗琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。