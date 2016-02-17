焦点：全球市场低迷 促使美联储考虑改变利率路径--会议记录

2015年9月16日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿2月17日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)上个月担忧全球经济放缓与金融市场大跌可能拖累美国经济，并考虑改变原先计划好的2016年升息路径。

美联储周三发布的会议记录显示，虽然多数决策者仍预计今年将会升息，甚至在1月26-27日会议上就讨论过是否行动，但他们对如何解读金融市场波动仍存在分歧。

这表明，美联储正在偏离去年12月实施近10年来首次升息后，对今年或将再升息四次的暗示。

根据会议记录，决策者讨论了“改变早先对于联邦基金利率目标区间的适宜路径的看法，”但多数官员认为对其政策展望作出大幅调整“为时尚早”。

决策者还称，将会密切关注全球经济、以及油价和股市动向。

会议记录显示，“很多与会委员担忧，中国和其他(新兴市场经济体)成长放缓的速度超过预期所产生的广泛影响可能给美国经济造成的拖累。”

会议纪录公布后，华尔街更加怀疑美联储今年是否会升息。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)，联邦基金利率期货走势暗示，投资者认为美联储在12月升息的可能性约为30%，在12月之前升息的机率低于30%。而在会议纪录公布前，投资者认为12月升息的机率约为40%。

很多决策者表示，近来的金融市场波动和美国经济潜在强劲迹象“难以吻合”。但多位决策者认为经济所面临的风险在加大，一些决策者称，金融状况收紧的效果可能“约略等同于”进一步收紧货币政策。这可能会削弱升息的必要性。

在对全球经济风险进行了长时间的讨论后，决策者认为经济不确定性已增加，他们还对金融市场持续动荡的影响感到担忧。

会议记录显示，“如果近期全球金融状况收紧的势头持续，这可能会成为令经济下档风险放大的因素之一。”

**中国忧虑**

自美联储1月会议以来，全球金融市场仍动荡不已。美国主要贸易伙伴国之一--墨西哥周三升息以扭转披索兑美元下跌势头。

会议记录显示，决策者指出，中国问题可能给墨西哥及美国的另一个主要贸易伙伴国--加拿大带来压力。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)上月开会之际，油价仍大跌，但周三一度跳涨7%，因伊朗发声支持俄罗斯和沙特带领的限制原油产量行动。

美联储周三公布的数据显示，美国1月工业生产骤增，这也提振了美国增长前景。

美国公债价格在会议记录公布后削减跌幅，同时美元兑日圆走低，美国股指大幅收高。

会议记录还显示，FOMC重新批准与其他许多央行的外汇互换协议。

美联储主席叶伦上周表示，联储仍预计将在2016年循序渐进地升息，但承认全球经济下滑以及股市深跌，令金融条件紧缩的步伐超出了联储的期望水平。(完)