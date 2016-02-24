近期市场动荡或不会对经济产生太大影响--FED副主席费舍尔

路透休斯顿2月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二表示，全球金融市场近期低迷是否会对美国经济产生巨大影响，这一点目前还不清楚。此番讲话表明，(市场出现的)这个小插曲可能仍不会对美联储的计划产生太大影响。

“倘若近期金融市场形势导致金融环境明显收紧，那么可能暗示全球经济放缓，而这可能影响美国经济增长和通胀，”费舍尔在休斯顿参加一个能源行业会议时称。

“不过，近几年这样的波动已经出现过几次...并没有对经济产生多少明显的影响，现在就判断这一次的影响还为时尚早。”

自美联储12月升息以来，全球市场动荡，这促使许多投资者降低对美联储很快会再次升息的预期，并且几乎排除了美联储在3月会议上行动的可能。

费舍尔没有直接谈及这点。但他确实表示不必匆忙行动。他特别重申，他觉得，如果美国就业率在一段时期内高于充分就业程度，将是“适宜的”。

如果就业率超过公认的“自然”水平，理论上可能导致通胀急涨，那样就可能迫使美联储快速行动。

美国失业率目前在4.9%，但预计会进一步降低。对于失业率降至什么程度会对通胀构成压力，最低的估计值是接近4%。

费舍尔表示，“略微超过”充分就业程度，将确保希望重新加入劳动力或者增加工时的人有机会实现心愿，而且可以帮助确保美联储达成2%的通胀率目标。(完)