近期市场动荡或不会对经济产生太大影响--FED副主席费舍尔

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透休斯顿2月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二表示，全球金融市场近期低迷是否会对美国经济产生巨大影响，这一点目前还不清楚。此番讲话表明，(市场出现的)这个小插曲可能仍不会对美联储的计划产生太大影响。
“倘若近期金融市场形势导致金融环境明显收紧，那么可能暗示全球经济放缓，而这可能影响美国经济增长和通胀，”费舍尔在休斯顿参加一个能源行业会议时称。
“不过，近几年这样的波动已经出现过几次...并没有对经济产生多少明显的影响，现在就判断这一次的影响还为时尚早。”
自美联储12月升息以来，全球市场动荡，这促使许多投资者降低对美联储很快会再次升息的预期，并且几乎排除了美联储在3月会议上行动的可能。
费舍尔没有直接谈及这点。但他确实表示不必匆忙行动。他特别重申，他觉得，如果美国就业率在一段时期内高于充分就业程度，将是“适宜的”。
如果就业率超过公认的“自然”水平，理论上可能导致通胀急涨，那样就可能迫使美联储快速行动。
美国失业率目前在4.9%，但预计会进一步降低。对于失业率降至什么程度会对通胀构成压力，最低的估计值是接近4%。
费舍尔表示，“略微超过”充分就业程度，将确保希望重新加入劳动力或者增加工时的人有机会实现心愿，而且可以帮助确保美联储达成2%的通胀率目标。(完)
(编译 许娜/张涛；审校 杜明霞/李婷仪)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。