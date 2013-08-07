美官员称联储最快或于9月开始缩减购债规模

路透芝加哥8月6日 - 一位立场通常属于最温和阵营的美联储高层周二表示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年稍晚可能缩减大规模购债刺激举措，如果经济数据允许，最早可能下个月就采取行动。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯对记者表示，“我们很可能在今年稍晚开始削减购债规模--我无法确切地告诉你们是哪个月--可能会分几个阶段逐渐缩减。”

在被问及他会否排除从下个月开始缩减的可能性，埃文斯表示他“显然”不会。他是两天来第三位暗示9月可能开始缩减的美联储官员。

美联储决策者们将于9月17日和18日再度开会讨论货币政策，上周他们投票决定继续每月购买850亿美元购债的举措。

埃文斯还表示联储会将短期利率维持在近零水准，直到失业率降至6.5%以下，他预计失业率可能在2015年年中降到这样的水准。他今年在美联储政策制定委员会有投票权。

他称，因此，在购债举措终结后，利率可能在一年或更长时间内维持低位，但如果经济以超过3.5%的速度“迅猛增长”，这一时间框架可以缩短。

他还指出，如果通胀率继续远低于美联储的2%目标，那么美联储可能会在失业率降至6.5%的门槛下方后仍维持低利率。

他并指出如果通胀率陷于过低水准，甚至在失业率降至6%以下之后都可能维持低利率。但他也表示通胀率不太可能持续处于低水位。

他称，自2013年1月以来，美联储的第三轮量化宽松总规模可能达到至少为1.2万亿(兆)美元，是前一轮资产购买规模的两倍。

本周另外两位暗示9月可能缩减购债的美联储官员是达拉斯联邦储备银行总裁费希尔和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特。

费希尔周一称他倾向于下个月就开始缩减购债计划，同时洛克哈特周二也表示，美联储可能在9月开始缩减购债，但如果经济未能加速增长，那么可能会等更长时间。

美联储缩减购债计划的时间和幅度引发市场强烈揣测。华尔街最有影响力的银行中有大约一半银行的分析师预计美联储会在下个月缩减购债措施，其他的大部分则预计会在年底行动。

**对就业和购债的新看法**

埃文斯称他预计今年下半年经济将增长约2.5%，明年增速则将超过3%。他表示，这种经济增速将每月创造出大约17.5-20万个工作岗位，且会在年底时把失业率拉低到约7.2-7.3%。

埃文斯说他对资产购买计划的展望符合贝南克的时间框架，即便在上半年经济增速疲弱后，他不得不下调其对全年的经济增长预估。

埃文斯还放弃了之前的观点，即每个月需要创造出至少20万个工作岗位，并保持六个月，而后他才会支持结束购债刺激措施。

“我必须承认我又对此重新考虑了一下，”他告诉记者，称在经济仍旧温和增长的情况下，离开就业市场的人数多过他的预期，导致失业率的下滑也比他预想的要快。

但是他称，如果国内财政紧缩和欧洲经济放缓的负面影响减弱，房产市场的“上升气流”将有助于推高美国经济增长，尽管在贝南克于6月暗示将在未来数月削减购债之后，抵押贷款利率出现了跳涨。

埃文斯承认他对市场利率的变化感到惊讶。

但是，由于如此多的房屋业主已经对抵押贷款再融资，而且在利率仍然较低的情况下，更多人也将可以这样做，所以埃文斯认为，贝南克表态之后的长期利率大涨可能不会严重阻碍经济增长。

另一位决策者，即美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔，已经呼吁美联储考虑将升息的失业率门槛降低至5.5%--接近美国经济的长期正常失业率，以此进一步刺激经济。

埃文斯表示，对于在失业率降至目前的6.5%门槛以后继续维持低利率，美联储持开放态度。但是如果联储官员认为降低门槛有用，他也对此没有意见。(完)

(编译 石冠兰/侯向明/朱晓军；审校 张涛)

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