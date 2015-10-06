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中国财经 | 2015年 10月 7日 星期三 07:27 BJT

美联储威廉姆斯称看好中国 全球前景无根本性转变

路透旧金山10月6日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二对中国前景表示乐观。中国经济增长放缓，最近被视为打压全球经济表现的罪魁祸首。

威廉姆斯表示，相对于有关中国经济的大多数负面评论，“我看好中国”。

他补充道，全球增长前景没有发生足以导致近期市场震荡的根本改变。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在9月没有动手升息，理由之一是全球经济前景不确定。(完)

(编译 徐文焰；审校 龚芳)

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