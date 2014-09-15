焦点：美联储会议在即 大宗商品市场恐遭遇更多强势美元利空

路透新加坡/纽约9月15日 - 很多大宗商品价格已经接近多年低点，如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周会议推动美元进一步上涨，打压美元定价的原材料，那么主要大宗商品市场可能面临更大压力。

光是美国可能升息的因素，就已将美元推升至多月高点，如果美联储周三在政策会议后证实升息可能提早而非延后，美元或许会进一步上行。

分析师和投资者表示，这对大宗商品而言将是坏消息，因为它们与美元有较强的反向连动。

贵金属可能首当其冲，金价近几天与美元的负相关达到两年内最强，负相关系数超过-0.94，说明随着美元上涨，金价也将出现近似幅度的下跌。

白银和铂金也呈现较强负相关，说明在美元上涨情况下，贵金属板块可能整体承压。

“金银对美元走势最为敏感，”澳新银行分析师Victor Thianpiriya称，“黄金目前最大的担忧就是美元走强。”

“市场目前预期美联储可能会发表更为强硬的言论。一旦确实如此，那么美元可能更会走强。”

其他大宗商品亦有很高的关联度，布兰特原油、玉米和期糖价格近日和美元的负相关系数均在-0.8以上。

“短期来看，我认为是这种与美元连动的交易令大宗商品承压。”Huntington Funds资深投资经理Peter Sorrentino说道，该公司管理着约28亿美元客户资金。

但Sorrentino表示，从较长期来看，对于那些必须进口美元计价大宗商品的新兴国家而言，强势美元亦会造成压力。

他表示，他担心临近年底大宗商品可能崩跌，这其中至少部分是由于美元升值。

现货金XAU=今年以来呈小幅上涨，不过仍未远离2010年中所及的最低水准，现货银XAG=正接近四年低点。期胶JRUc6和棕榈油FCPOc1均创下五年低点。铁矿石合约.IO62-SI=CNI今年迄今下挫了40%。

大宗商品同美元关联度的图表，请点选：link.reuters.com/wup82w

大宗商品价格和美元走势对比图表，请点选：link.reuters.com/xup82w

大宗商品以日圆及美元计价的走势对比图表，请点选：link.reuters.com/zup82w

**雪上加霜**

美元走强似乎对日本等进口国的影响最大。

“107日圆的汇价水平已经产生影响了。日圆兑美元跌的很明显。这简直就是雪上加霜，”三菱商事的风险经理Tony Nunan说。

日圆兑美元JPY=已从一个月前的约102日圆回落到当前的107.22。

“原油价格足够高，加上日圆又便宜，所以能源成本上涨...美元越涨，以美元计价的大宗商品就越贵，而那会打压需求，并推低油价，”Tony Nunan补充说。

法国兴业银行则淡化美元走势的影响，该行在研报中称，市场普遍认为美元强势主要源于经济增长可持续的前景，而这是利好大宗商品的。

其他机构则指出，新兴市场需求增长放缓，新能源和农作物供应充足是更重要的偏空因素。

不过，对于追踪大宗商品的多数机构而言，美元走势仍是决定市场潜力的关键风向标。

“我们对美元走势极为关注，因为在流动性非常好的情况下，它在影响很多事情，”BB&T财富管理公司的Walter 'Bucky' Hellwig说。(完)

(编译 朱晓军/孙茉莉/白云; 审校 /徐文焰/蔡美珍)

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