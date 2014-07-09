焦点：美联储讨论了退场计划细节 拟10月结束购债--会议记录

路透华盛顿7月9日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致。

6月17-18日的会议记录显示，美联储设想利用隔夜回购协议和超额准备金利率，为目标利率设定上下限。

尽管未宣布最后决定，但讨论已涉及到具体实施的细节，使联储官员认为超额准备金利率和逆回购利率之间的适当利差为20个基点。

会议记录还显示，联储与会官员“普遍同意”月度购债计划在

10月结束，将美国公债和抵押支持债券(MBS)月度购买规模最后一次削减150亿美元。

美联储官员普遍相信，经济将继续温和成长，失业率和通胀率将逐步迈向联储目标水平。要说有什么的话，那就是官员们担心，近期金融市场波动性偏低，说明投资者“没有充分考虑到不确定性。”

分析师认为，会议记录基本未暗示美联储会提前首度加息的时间。市场目前预计联储将在明年年中首次加息。

不过，联储官员充分讨论了应如何退出为应对2007-09年金融危机而采取的政策。

根据会议记录，对于联储何时应停止将所购4.2万亿美元资产的收益进行再投资，官员们仍意见不一。

停止再投资，则美联储资产负债表规模将趋于下降，部分委员认为，升息前不应这样做。

会议记录还暗示，有关再投资的决定不一定会那么极端：联储可能尝试“减缓资产负债表规模的下降速度“，也许可以通过每月让一部分债券到期，而将其余债券的收益进行再投资。

美联储的退出政策较为复杂，因其刺激计划向金融系统注入的2.6万亿(兆)美元，最终以超额准备金的形式回到美联储。坐拥如此庞大的资金，银行在联邦基金市场上的同业拆借需求很小--大大降低了联邦基金利率这项重要政策工具的作用。

自去年9月以来，纽约联邦储备银行一直在测试逆回购工具，以帮助控制短期利率，货币市场基金等买家对此的需求颇强。

借助逆回购工具，美联储可以从银行、大型货币市场共同基金和其他机构借入隔夜资金。该工具的设计目的在于吸收金融体系中的超额流动性。如果这部分流动性继续流通，可能导致市场利率过低。(完)

(编译 张荻/许娜/洪曦; 审校 徐文焰/郑茵)

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