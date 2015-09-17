焦点：美联储开始政策会议 恐面临艰难抉择

路透华盛顿9月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)周三开始为期两天的政策会议，分析师对美联储周四是否会升息的预期概率不相上下。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)料将在周四1800GMT公布决定。

美国经济数据传递出相互冲突的信号，失业率下降但通胀不振；此外，中国经济成长减速导致中国股市三个月内缩水40%，令全球市场紧张不安。

全球银行业者和投资基金认为，加息与不加息的可能性差不多各占一半，不过多数专家认为，维持货币政策不变的可能性略高一点。

路透对80位分析师的调查显示，45位分析师表示，美联储将维持指标利率在0-0.25%之间，35%预计会加息。

在初级市场交易商中，12家银行预计美联储将按兵不动，余下10家预计将升息。

“不论美联储会升息还是等待，你都能说出充分的理由，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet称。

“从审慎风险管理的角度看来，美联储应该会按兵不动，但美联储若确实以数据为依归，周四就有相当充分的理由升息。”

然而，芝加哥商业交易所(CME)联邦基金利率期货走势显示，金融市场周三预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)周四升息机率只有23%。

**失业率下降，通胀低迷**

按照国会赋予美联储的使命，制订货币政策要兼顾失业和通胀问题。

美国失业率8月下降至5.1%，这是美联储认为可能提升薪资和通胀的水准，但平均时薪较上年同期仅上涨了2.2%。

不过，即便从2008年至今联邦基金利率目标一直维持在0.00-0.25%，虽然美国今年第二季经济成长环比年率达到3.7%，但基本没什么通胀的迹象。

美国劳工部周三公布，8月消费者物价指数(CPI)意外下降，因汽油价格重拾跌势，且强势美元限制了进口成本。美元指数.DXY自2014年6月以来累计上涨17.1%。

8月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.1%，为1月以来首次下降，7月为增长0.1%。8月CPI同比增长0.2%，与7月增幅持平。

扣除食品和能源成本的核心CPI，8月增长0.1%，与7月增幅一致。

截至8月止的12个月，核心消费者物价指数(CPI)增长1.8%。这已是这项12个月变动计算之指数，六个月以来第五度维持于增长1.8%。

过去一年，升息前景拉抬美元升值，与此同时，已因中国大宗商品需求下滑而受创的新兴市场货币则是走贬。

因而造成8月全球主要股市重挫，摩根大通世界指数.MIWD00000PUS挫跌7%，美国标准普尔500指数.SPX下挫6.0%。

“美联储主席叶伦显然一直保持缄默，从7月的国会证词后就没有发表过重大评论，”渣打的资深分析师Thomas Costerg在解释自己将升息时点预估改为12月时写道。

“我们认为近期因担忧全球成长所导致的全球市场动荡，已将短期内首度升息的门槛拉高。”(完)

(编译 李爽/王丽鑫/王兴亚/陈宗琦；审校 孙茉莉/龚芳/戴素萍/白云)

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