一周焦点：美联储将释出升息讯息 日本央行会否扩大刺激？

图为在东京拍摄的欧元和日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦10月23日 - 欧洲央行暗示可能出台更多刺激措施，这可能让本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)向外界传递何时升息的信息时面对复杂情况。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，该央行正在研究抵御通缩和刺激经济成长的新举措，最快可能在12月宣布。此番言论导致美元兑欧元大涨。

在12月是否开始上调利率的问题上，美联储已采取谨慎态度。

“欧洲央行的举动增加了美联储三思而后行的可能性，”意大利裕信银行(UniCredit)首席欧元区分析师Marco Valli表示。

“他们会希望留下这样的印象，仍有可能在年底升息，”Valli称，“但很明显，在欧洲央行这样说之后，他们将力求避免让外界认为其有预先设定的政策。”

当年，美联储为应对金融危机而下调利率至近零水准。七年后，发达及发展中国家正等待美联储改变政策方向。

美联储周三将在公布政策声明，周四还预定有第三季国内生产总值(GDP)数据出炉。路透调查中分析师预测，美国第三季GDP环比年率增幅料从第二季的3.9%放缓至1.7%，因受全球经济走软拖累。

但假设美国国会在11月3日截至期限前的最后一刻达成协议，避免了债务违约，那么经济增长料在年底前加速，并在2016年保持强劲增长。

美联储主席叶伦及其他官员曾表示，他们预计年底前将有必要升息。但有两位美联储理事上周呼吁要谨慎行事，金融市场预期到明年才会升息。

外界曾广泛预期9月开始升息。但中国经济放缓及股市重挫，令美联储推迟行动。

中国央行周五宣布降息，这是不到一年时间内第六次降息，可能有助于缓解对中国经济前景的担忧。

但鉴于欧洲央行考虑进一步降息或扩大购债等刺激举措，美联储将不得不考虑美欧之间货币政策差异扩大的利弊。

美银美林的全球经济学家Ethan Harris表示，他的观点与普遍看法不同，认为美联储或将受到德拉吉言论的鼓励而采取行动。

他称，欧洲央行出台更多刺激措施的前景，可能通过推升美元汇率而损及美国经济；但欧央行声明造成的其他效果，如美国市场利率降低以及美股上扬，可能远超过上述影响。

“所有人都觉得这将阻碍美联储行动。我现在倒认为，那甚至可能鼓励美联储升息，”Harris说。

日本央行也在考虑扩大其刺激举措，因该国经济第二季出现萎缩，并且可能重新陷入衰退。

路透调查受访的13名分析师中，六人表示日本央行将在周五会议上扩大刺激，并且对截至2016年3月财年的通胀率预估仅为0.1%。

不过，日本央行数位决策官员对周五会议采取行动持谨慎立场。他们坚信日本经济将承受住海外经济放缓的冲击。

在英国，经济持续增长已经超过两年。周二将出炉的第三季GDP初值料显示增速有所放慢。

但经济降温不大可能让英国央行重新考虑其计划。多数分析师预计该央行明年初加息。(完)