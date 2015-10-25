一周焦点：美联储将释出升息讯息 日本央行会否扩大刺激？

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透伦敦10月23日 - 欧洲央行暗示可能出台更多刺激措施，这可能让本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)向外界传递何时升息的信息时面对复杂情况。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，该央行正在研究抵御通缩和刺激经济成长的新举措，最快可能在12月宣布。此番言论导致美元兑欧元大涨。
在12月是否开始上调利率的问题上，美联储已采取谨慎态度。
“欧洲央行的举动增加了美联储三思而后行的可能性，”意大利裕信银行(UniCredit)首席欧元区分析师Marco Valli表示。
“他们会希望留下这样的印象，仍有可能在年底升息，”Valli称，“但很明显，在欧洲央行这样说之后，他们将力求避免让外界认为其有预先设定的政策。”
当年，美联储为应对金融危机而下调利率至近零水准。七年后，发达及发展中国家正等待美联储改变政策方向。
美联储周三将在公布政策声明，周四还预定有第三季国内生产总值(GDP)数据出炉。路透调查中分析师预测，美国第三季GDP环比年率增幅料从第二季的3.9%放缓至1.7%，因受全球经济走软拖累。
但假设美国国会在11月3日截至期限前的最后一刻达成协议，避免了债务违约，那么经济增长料在年底前加速，并在2016年保持强劲增长。
美联储主席叶伦及其他官员曾表示，他们预计年底前将有必要升息。但有两位美联储理事上周呼吁要谨慎行事，金融市场预期到明年才会升息。
外界曾广泛预期9月开始升息。但中国经济放缓及股市重挫，令美联储推迟行动。
中国央行周五宣布降息，这是不到一年时间内第六次降息，可能有助于缓解对中国经济前景的担忧。
但鉴于欧洲央行考虑进一步降息或扩大购债等刺激举措，美联储将不得不考虑美欧之间货币政策差异扩大的利弊。
美银美林的全球经济学家Ethan Harris表示，他的观点与普遍看法不同，认为美联储或将受到德拉吉言论的鼓励而采取行动。
他称，欧洲央行出台更多刺激措施的前景，可能通过推升美元汇率而损及美国经济；但欧央行声明造成的其他效果，如美国市场利率降低以及美股上扬，可能远超过上述影响。
“所有人都觉得这将阻碍美联储行动。我现在倒认为，那甚至可能鼓励美联储升息，”Harris说。
日本央行也在考虑扩大其刺激举措，因该国经济第二季出现萎缩，并且可能重新陷入衰退。
路透调查受访的13名分析师中，六人表示日本央行将在周五会议上扩大刺激，并且对截至2016年3月财年的通胀率预估仅为0.1%。
不过，日本央行数位决策官员对周五会议采取行动持谨慎立场。他们坚信日本经济将承受住海外经济放缓的冲击。
在英国，经济持续增长已经超过两年。周二将出炉的第三季GDP初值料显示增速有所放慢。
但经济降温不大可能让英国央行重新考虑其计划。多数分析师预计该央行明年初加息。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿1月20日 - 即将上任的美国新一届总统特朗普主张减税、放松管制、加大联邦支出，这是一剂医治经济停滞和严重失业的经典药方。
路透台北1月20日 - 全球化原本被奉为国际贸易关系的圭臬，但保护主义日益抬头，加上特朗普正式上任、英国选择硬脱欧，我们眼下正在见证全球化的历史性转折。