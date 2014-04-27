一周经济焦点：美联储政策会议可望带来更多利率走势线索

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 美联储会议周二召开，日本央行周三召开货币政策会议
* 英国周二公布第一季GDP，美国和西班牙周三公布
* 欧元区4月通胀率料上升
* 美国4月非农就业数据周五公布
路透布鲁塞尔4月27日 -美国政策制定者本周将有机会对未来利率走势给出更为清晰的指引，让对美国如何以及何时升息感到不确定的全球市场放心。
全球市场仍对乌克兰局势的发展保持警惕，美国和其七国集团(G7)盟国准备对俄罗斯实施更为严厉的制裁。
但投资者还有更多的消息需要消化，包括美国联邦储备委员会(FED)和日本央行的政策会议、美国经济成长和就业数据以及欧元区通胀数据。
美联储公开市场委员会将在周二和周三召开会议，可能将进一步削减每月购债规模100亿美元，但市场将密切关注联储周三发表的声明，找寻何时开始升息的线索。
美联储3月放弃了将借贷成本维持在低位直到失业率降至6.5%的明确承诺。取而代之的是，联储称利率将在今年稍晚结束购债后的“很长一段时间内”保持低位。
美联储主席叶伦在3月中旬表示，这段时间可能约为六个月，暗示最早明年春季加息，此番讲话打压了股市和债市。最近，她重申美联储维持低利率的承诺，并带来相反的效果。
美联储一些官员本月呼吁，应进一步阐明何种经济形势可能促成加息。
到周三，投资者将了解到2014年前三个月的美国经济成长表现，糟糕的天气可能对经济活动造成了拖累。
美国第一季国内生产总值(GDP)环比成长年率料放缓至1.3%；去年第四季为2.6%，当时消费者支出和企业投资强劲。
极寒和暴雪天气在第一季抑制了零售销售、工业生产和房屋市场，但经济分析师预计，春季渐暖将推动第二季成长率加速至4%。
“我们知道有两个月出现干扰，因此解读该数据、从中抽取有意义的信号有点困难，”法国巴黎银行驻纽约分析师Laura Rosner说。
更加明确的信号将来自周四的供应管理协会(ISM)全国制造业活动指数，特别是周五的月度就业数据，这是影响美国货币政策的关键因素。
非农就业数字已经自12月和1月的糟糕水平改善，2月和3月分别增加19.7万和19.2万个工作岗位。预计4月就业岗位增幅将超过20万个，因天气转暖且复活节所处的时间较晚，增加额外雇佣。
**低通胀忧虑暂缓**
本周欧洲许多国家只有三个交易日，五一公众假期在多数欧陆国家会延长至周末。
周三决策者和投资者将可了解到4月欧元区通胀率是否从3月的0.5%回升，这是2009年11月以来最低水平。
今年复活节所处的时间较晚，推动旅游等假日消费项目的价格走高，预计消费者物价指数涨幅料提高至0.8%。
这将缓和欧洲央行在5月会议上采取行动的压力，尽管通胀率仍然低于1%，处在央行总裁德拉吉所说的“危险区域”。
“在通胀再度走升之际，很难下调利率，”花旗分析师Guillaume Menuet表示。“我认为这显示欧洲央行可能在6月而非5月采取行动。”
Menuet认为，通胀率继4月上扬以后，5月可能降至0.7%，6月续降至0.6%。
德拉吉上周作出迄今最明确的表态，称通胀减缓可能促使欧洲央行采取量化宽松的措施，表明欧元升值为可能的行动诱因。
“过去一周来有所改变的是我们的想法，我们认为今年下半年还是有可能推出量化宽松的。我们先前认为这个门槛相当高，”Menuet指出。
此外，英国将于周二发布第一季经济成长初估值。
英国经济继去年第四季成长0.7%后，今年第一季料将扩张0.9%，经济元气即将恢复至全球金融危机来袭前的状态。
这份数据可能会引发各方讨论经济表现及英国央行首次升息的时点，目前市场预料央行会在2015年第一或第二季升息。
**消费税上调损及日本经济**
日本央行周三将召开会议并发布半年一度的经济展望。央行料预计今年消费者通胀会加快，而且在2015年中达到约2%并保持至少两年。
这可能让那些冀望很快出台货币刺激新举措的投资者感到失望，不过许多投资者仍预料央行将在7月再度放宽政策。
本周将有一系列日本经济数据出炉，3月工业生产数据料显示生产在2月受大雪影响后出现温和反弹，同时由于消费者赶在4月消费税上调前购物，3月零售销售也出现跳涨。
经济学家和决策者预计，由于消费税上调的影响，经济在当前一季料出现萎缩，随后未来数季将回归温和成长。
在中国，更为全面的制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)料将证实，这个全球第二大经济体的成长正在放慢。
根据汇丰/Markit公布的4月PMI初值，中国制造业活动连续第四个月萎缩，不过下滑的步伐有所放缓。(完)
(编译 张荻/王兴亚/郑茵/龚芳 审校 徐文焰)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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