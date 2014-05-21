美联储开始讨论退出策略 对就业市场观点分歧--会议记录

路透华盛顿5月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)上月开始为最终撤出宽松货币政策做准备，讨论了从金融体系撤回数以万亿美元计资金的时候，如何最好地控制利率。

周三公布的4月29-30日会议记录显示，美联储未作出最终决定，仅是在着手“谨慎计划”，没有暗示准备好在短期内让货币政策“正常化”或开始加息。

不过，联储会议记录加上官员的最新言论，表明关于退出策略细节的讨论加深，并且对美国经济的基本分析出现分歧。

下次政策会议将在6月中旬召开，届时费舍尔将加入联储理事会。美国参议院周三确认费舍尔出任美联储理事的提名，但尚未就其担任联储副主席的提名进行投票。

尽管4月会议上的经济预估依然乐观，但会议记录显示，联储官员基本认同要让通胀率持续上升可能还要再等几年。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周三表示，他认为美联储青睐的通胀指标要等到2018年才会达到2%，这也是维持宽松货币政策的一个理由。他称，美联储应考虑在通胀触及目标后的数年间让通胀保持在目标之上，以弥补现阶段低物价对经济造成的拖累。

与会者围绕美国就业市场展开了广泛的讨论，仔细分析了一份研究报告。该报告表明，短期失业人口的比重下降可能会推动通胀率上升，即便长期失业人口仍过高。几位央行官员对这一研究结论表示了怀疑。

的确，外界认为薪资增长缓慢，说明了就业市场闲置产能可能多于6.3%失业率所表现的情况。

但其他官员则发出警告。“部分与会委员报告，其所在地区的劳动力市场出现紧张情况，或通过了解发现某些行业或职位面临人工短缺，”会议记录称。

**危机时代行将结束**

会议上对时机成熟时美联储如何退出高度宽松政策的讨论，再一次表明，近零利率水准以及大规模购债都行将结束。美联储在向金融体系挹注了数以万亿美元后，现在必须设法收回这些资金，这将是最终升息决定的组成部分。

“与会委员普遍同意，在此次会议上开始考虑政策正常化的选项是明智之举，”美联储并补充说，讨论“并不暗示美联储一定会在短期内采取行动。”

投资者预期美联储最早将在明年中期调高利率，联储最新会议记录公布后，该预期几无变化。(完)

(编译 王兴亚/徐文焰/郑茵 审校 龚芳/戴素萍)

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