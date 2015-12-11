分析：美联储下周开会 可望以新措辞和经济预估指引未来加息路径

图为美联储总部内的一间会议室。 REUTERS/Jim Bourg

路透旧金山12月10日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦下周不仅要决定是否启动10年来的首次加息，而且还要在未来加息之路如何走的问题上考虑如何让市场安心。

美联储短期借款成本保持在近零水平已有七年，在启动加息问题上，决策者们最不希望此举触发人们对未来加息的预期，因为这可能使经济增长偏离轨道。

交易商目前预计，美联储明年可能加息两三次。美联储官员曾通过发布季度预期来释放加息步伐略微加快的信号，不过下周将公布的最新预期可能会更加接近市场看法。

美联储的预期或表明，决策者们认为长期经济增长速度较缓慢，因此利率即使达到最高，也会低于历史高位。

尽管叶伦及其同僚表示，利率决议将“取决于数据”，但他们对经济过热轻描淡写的暗示，表明他们认为几无升息的必要，试图藉此让市场保持冷静。

“我知道大家都在谈论，‘她会不会(加息)呢’”，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)上周对记者表示。

但“会有一条未来几年利率走势的完整路径。也会有如何沟通的完整决定，不只是针对我们所做的决定(升息还是不升息)，而是必须进行沟通，这对未来政策有何意义？”，威廉姆斯表示。

美联储将如何达成该微妙的平衡，还不得而知，不过这可能包括对会后声明的措辞进行重要调整。

“更强有力的前瞻性指引将是下周政策声明稿的重要内容，也许不是日历上的日期，或许是关于下次行动的门槛，”Nothern Trust首席分析师Carl Tannenbaum表示。

“如果用辞审慎，基本结果变化不大，市场将会觉得可能要等到年中才会（再次）采取行动”。

在两次升息之间暂停三至六个月的作法，符合上周五非农就业报告公布后，路透调查中受访分析师的预期。就业增长状况令市场益发相信，美联储将在12月加息。

叶伦与其他联储官员数月来一直在暗示，一旦开始升息，其步伐将是“循序渐进”的。下周发布的政策声明措辞可能也会有相应调整，而非重复上次会后声明中针对升息采取“平衡”立场的承诺。

叶伦上周在纽约发表演讲时，或许预示着政策声明中还会有另一项调整。她指出，美联储在考虑应以多快速度升息时，将着重观察迈向2.0%通胀目标的“实质进展”。

亚特兰大联储总裁洛克哈特最近也作出相似的暗示，表明通胀上升的“直接证据”是他为未来升息设下的门槛。

结合美联储的政策声明，这样的措辞可能暗示升息将缓慢展开，至少在明年上半年是如此，因为许多分析师目前预期，油价下滑和美元升值将令通胀率在未来数月保持在低位。

一旦低油价与强势美元的影响消退，美联储或许就会有在需要时加快升息的余地。

**前瞻性指引**

美联储过去曾成功运用前瞻性指引，最典型的当属2011年明确承诺至少在2013年中前不会升息，之后其把承诺期限延长至2015年中。

但失败的例子也不少。例如，前美联储主席伯南克2013年意外暗示联储很快将削减购债计划，导致市场动荡。

同样的，短短几个月前，叶伦对中国经济成长疲弱的评论，使得市场认为美联储在2016年前都不敢升息。

重要的是，美联储下周将公布一系列新经济预估，而其在帮助外界预测未来升息步伐方面的作用，与美联储政策声明的措辞一样大。

今年6月和9月的预期中值均暗示，2016年会升息四次。投资者将密切观察这些预期，看看升息路径是否有所变化。

“美联储是否会如其目前暗示的那样迅速收紧政策，这一点还很模糊，因此市场实际上可能是对的，”Cornerstone Macro分析师Roberto Perli称。(完)