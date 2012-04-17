美联储本月会议料将采取观望态度

* 美联储在4月24-25日召开会议,料将采取观望态度

* 直言不讳的强硬派人士暗示,无进一步买债的急迫需求

* 对利率的指引可能是美联储偏好的政策工具

记者 Pedro Nicolaci da Costa 编译 王冠中/郑茵/王兴亚

路透华盛顿4月16日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)虽独立行事,但并非与世隔绝,从联储内部对买债的胃纳降温可见一斑.

本月公布的美联储3月会议记录显示,对於进一步买债的支持降低.而尽管3月就业数据令人失望,政策官员们对於买债的兴致也不太可能在下周的会议上突然升高.

多项数据有所改善,令政策官员大受鼓舞.这些数据使得今年强劲增长的希望升温,而这也说明了为何官员们对於进一步货币刺激措施保持沉默.

"经济的状况不需要他们提供更多的刺激,但也不表示他们可以收回支持措施,"纽约汉米尔顿学院(Hamilton College)的Ann Owen说,她曾担任美联储的经济学家.

官员们还得小心国内外反对购债的强烈呼声,共和党人批评美联储削弱美元,发展中国家认为货币贬值让美国获得不公平的出口贸易优势.

即便在美联储内部,鹰派人士也有许多不同声音,分歧不仅仅在於进一步量化宽松政策是否会带来不利影响,就连是否有必要很快开始升息也存在不同意见.在一些人看来,这也就是几个月内的事情.

"不少官员非常直言不讳的表示,收紧政策宜早不宜迟."俄勒冈大学经济学教授Tim Duy说,"我认为,如果他们觉得近期内政策有(向反方向)转变的可能,他们不会说得这麽直截了当."

这些表态与联邦公开市场委员会(FOMC)释出的讯息相差极大.在4月24-25日会议上,官员们有可能保持这样的口径:官方利率至少在2014年底前将维持在近零水准.

这样一个时间表,是颇有影响力的美联储副主席叶伦在上周讲话中所极力维护的.她强烈支持美联储的利率指引,显示美联储可能依靠调整利率指引作为其主要政策工具,直到其决定采取更果断的行动--或者是扩大资产购买计划,或者是开始收紧政策.

路透最近对一级市场交易商的调查结果显示,15家交易商中有11家仍然认为,央行最终会出台第三轮购债计划,用市场的话来说,就是第三轮量化宽松.

美国经济在2011年第四季的环比年率为成长3%,但今年第一季料放慢步伐.失业率下降较快,从去年夏季时的9.1%降至今年3月的8.2%,但分析师和美联储官员认为,进一步取得进展恐怕会更难.

**花招百出**

鉴於利率已接近零,以某个交易员的说法是,美联储变得要依赖许多"花招"来影响经济.

4月会议就是一个明显的例子.美联储将在中午时分公布政策声明,可能只会稍微调整经济评估.

然後,美联储将更新季度经济预估,并概述每位决策者对加息时机的预估.

另外,美联储主席伯南克将召开记者会,届时他将面临外界追问有关进一步放松政策的可能性.

伯南克料将保留多种可能选项.美联储看来似乎采取观望立场,企图研判近几个月相对改善的经济迹象是否会持续.

美联储随後於6月召开的会议可能更加关键.美联储为维持长期利率低档的最新措施--卖出短债及买入长债--将於6月底到期.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特上周对路透表示,随着买债计划即将到期,美联储将密切关注债市,观察收益率是否会被推升.但他补充称,出台另一轮宽松货币政策的门槛仍然很高.洛克哈特是一位中间派,今年在联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权.(完)

--编译 王冠中/郑茵/王兴亚;审校 吴云凌/蔡美珍

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