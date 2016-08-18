焦点：美联储政策制定者对是否需要很快升息仍有分歧－会议记录

图为美联储总部的会议室。 REUTERS/Jim Bourg

路透华盛顿8月17日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的7月货币政策会议记录显示，政策制定者同意升息前需要看到更多数据，尽管部分政策制定者认为可能需要很快收紧政策。

美联储周三发表的会议记录显示，联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业市场普遍乐观。

“一些...委员预计经济状况允许很快在撤销宽松政策方面迈出下一步。”美联储在会议记录中表示。

不过多位委员不赞成短期内加息，唯恐未来就业增长步幅放缓。FOMC委员表示，他们希望“维持各种政策选项”。

会议记录发布后，美元逆转升势，尾盘小跌。分析师称，会议记录令原本预计美联储会持有更偏鹰派基调的交易员感到失望。美股则由跌转升，美国公债价格上涨。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计12月升息的机率为47%，低于会议记录发布前的58%。

“他们想行动，但仍坚持升息取决于数据的观点，”Silicon Valley Bank投资策略负责人Ninh Chung称。

美联储在去年12月进行了近十年来首次升息，但之后一直维持利率不变，因金融市场动荡、全球经济成长放缓及美国通胀低迷。

本周稍早，投资人对今年升息的预期升温，因纽约联储总裁杜德利和亚特兰大联储总裁洛克哈特周二暗示，年底前可能升息。

“一些投资者也许有这样的感觉，也许是一种错误的感觉，即会议记录会确认昨日杜德利和洛克哈特讲话中提及的可能在9月升息的观点，”麦格理全球利率和外汇策略师Albert Wizman称，“可能因此产生一些失望情绪。”

有17位决策者参与了7月政策会议讨论，其中10位是FOMC有投票权的委员。有多位政策制定者表达了对低利率可能损害金融市场稳定性的担心。

除了9月会议外，美联储今年在11月初和12月中也安排了政策会议。根据上周的路透调查，分析师认为最有可能升息的时机是在12月会议上，因这是在美国总统大选之后。

投资人目前将关注下周怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年会，美联储常利用这一场合透露政策计划。(完)