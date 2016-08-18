焦点：美联储政策制定者对是否需要很快升息仍有分歧－会议记录

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透华盛顿8月17日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的7月货币政策会议记录显示，政策制定者同意升息前需要看到更多数据，尽管部分政策制定者认为可能需要很快收紧政策。
美联储周三发表的会议记录显示，联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业市场普遍乐观。
“一些...委员预计经济状况允许很快在撤销宽松政策方面迈出下一步。”美联储在会议记录中表示。
不过多位委员不赞成短期内加息，唯恐未来就业增长步幅放缓。FOMC委员表示，他们希望“维持各种政策选项”。
会议记录发布后，美元逆转升势，尾盘小跌。分析师称，会议记录令原本预计美联储会持有更偏鹰派基调的交易员感到失望。美股则由跌转升，美国公债价格上涨。
根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计12月升息的机率为47%，低于会议记录发布前的58%。
“他们想行动，但仍坚持升息取决于数据的观点，”Silicon Valley Bank投资策略负责人Ninh Chung称。
美联储在去年12月进行了近十年来首次升息，但之后一直维持利率不变，因金融市场动荡、全球经济成长放缓及美国通胀低迷。
本周稍早，投资人对今年升息的预期升温，因纽约联储总裁杜德利和亚特兰大联储总裁洛克哈特周二暗示，年底前可能升息。
“一些投资者也许有这样的感觉，也许是一种错误的感觉，即会议记录会确认昨日杜德利和洛克哈特讲话中提及的可能在9月升息的观点，”麦格理全球利率和外汇策略师Albert Wizman称，“可能因此产生一些失望情绪。”
有17位决策者参与了7月政策会议讨论，其中10位是FOMC有投票权的委员。有多位政策制定者表达了对低利率可能损害金融市场稳定性的担心。
除了9月会议外，美联储今年在11月初和12月中也安排了政策会议。根据上周的路透调查，分析师认为最有可能升息的时机是在12月会议上，因这是在美国总统大选之后。
投资人目前将关注下周怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年会，美联储常利用这一场合透露政策计划。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。