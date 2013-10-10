会议记录显示美联储意外维持QE不变是个“艰难”决定

* 多数与会委员仍预计联储将在今年缩减购债

* 会议记录突显联储内部意见分歧，奥巴马选择叶伦担任美联储下任主席

* 政府关门，债务上限之争给政策前景带来不确定性

路透纽约/旧金山10月9日 - 据政策会议记录显示，美联储(FED)上月意外维持经济刺激措施不变，决策者做出这个决定的过程“相对艰难”，记录还显示决策官员仍然广泛支持今年缩减购债。

自上月会议以来，缩减购债的前景变得更加不明朗。

华盛顿的预算争论陷入僵局，迫使美国政府在本月初部分关闭，对经济成长构成威胁，美联储也拿不到他们作为政策决定依据的官方经济数据。

周三公布的美联储9月17-18日会议记录明显显示，委员们担心维持购债计划不变的决定可能会影响与投资者的沟通，他们原本大多预计会缩减购债。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议的最终决定引发全球股市大涨，并打压美元。

会议记录显示，“对数位委员而言，多种不同的考量使会上做出保持资产购买规模不变的决定相对艰难，”联邦公开市场委员会有10名有投票权委员。

从委员会所有17位委员来看，会议记录称，“多数与会委员认为在年内开始缩减委员会的较长期证券购买规模、并在2014年中结束购债计划可能较为适合。”

政府关门已经进入第九天，决策者是否继续支持在今年缩减购债计划还悬而未决。

"政治形势无疑是恶化了，"纽约RBC Capital Markets资深美国经济分析师Jacob Oubina说道，“从近期美联储官员的讲话以及政治局势看，恐怕要到2014年才会缩减刺激规模。”

美联储9月会议记录公布后，曾短暂将美国推至盘中高点。记录称，美联储决策者确实担心"若委员会不采取这样的措施，可能会影响政策沟通的有效性。"

记录显示，委员们亦担心倘若拿不到经济明显强劲的数据，或是联邦财政问题的不确定性无法快速消除，未来数月恐怕很难对削减购债做出解释。

伯南克曾在9月会议后称，美联储希望在开始缩减购债规模前看到更多经济稳步增长的迹象。于一年前推出的购债措施，意在刺激投资，就业和经济增长。

伯南克亦强调，决策者并没有预先设定要在今年缩减购债，除非就业市场改善。

美国总统奥巴马周三提名美联储副主席叶伦接任现任主席伯南克掌舵美联储，投资者对此表示欢迎，因为这意味着美联储政策的持续性。

但会议记录凸显决策者内部意见分歧的严重程度，而且如果参议院一如预期批准叶伦的提名，并在明年初就任，这种状态可能还会持续。叶伦周三表示，美联储决策者对政策举措进行“激烈的讨论、然后做出统一决定”，这很重要。

会议记录通常都是枯燥乏味的，但此次纪录凸显出讨论的激烈程度，若非反映出决议背后的团结的话。

一些委员指称经济数据喜忧参半、通胀率低、财政政策存在不确定性，希望看到更多迹象表明“可以实现经济形势继续改善的预期”，然后再缩减购债。

包括无投票权的其他参与讨论的委员认为，数据与就业市场改善的趋势一致，敦促小幅缩减购债，遵循伯南克稍早暗示的计划。还有几位委员表示，他们希望缩减每月450亿美元的美国政府公债购买规模。(完)

(编译/审校 白云/李爽/孙茉莉/郑茵/张荻)

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