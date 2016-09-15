美联储会议记录未必有助于提高政策可预见性--ECB研究

路透法兰克福9月14日 - 欧洲央行(ECB)周三公布的一份研究报告显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录使外界对未来政策有一定了解，但未必提高了联储政策的可预见性。

这份研究报告看来是针对美联储。报告作者Alexander Jung写道：“从政策影响方面来说，当前分析符合这样一种观点，即及时公布会议记录的做法是提高央行透明度的一个有用工具，但利用会议记录来披露机密信息并非总是有助于改善央行政策的可预见性。”

“虽然内部审议透明化倾向于让市场进一步了解未来的政策路径...可市场通常从美联储的其它沟通中获得有关联邦基金利率即将调整的足够线索，”Jung在这份并不一定代表欧洲央行想法的报告中称。

各国央行在公布会议记录时遵循不同做法。部分央行在两次会议的间隔期公布会议记录，以引导市场；另一些央行则只提供讨论内容的简单摘要。

英国央行在宣布利率决定的同时便公布会议记录，包括详细的投票情况，被视为最具透明度的央行之一。与之相反，瑞士央行则根本不公布会议记录。(完)