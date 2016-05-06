近期金融市场动荡可能和政策不起作用有关--美联储官员

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透帕罗奥图5月5日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，近期的几次金融市场动荡，包括去年8月全球股市暴跌，可能是和非传统货币政策无效有关。
自金融危机以来，包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)在内的许多央行，不仅将短期利率维持在零或近零水准外，而且大举买进债券等其他证券，以期刺激投资和聘雇。
布拉德暗示，这类非传统货币政策可能不如传统货币政策有效。
“如果非传统货币政策起不了作用，那么全球均衡就可能过度波动，”布拉德在为斯坦福大学胡佛研究所准备的讲稿中表示。布拉德是美联储政策制定委员会的投票委员。
布拉德暗示，像这样明显的市场反应，或许表明央行之间应该要有更好的协调，至少当它们倚赖非传统货币政策时必须如此。他表示，当各家央行在使用传统政策时，国际货币政策协调的好处很少。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。